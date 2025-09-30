Κρήτης: Παραμένει πρόεδρος στον Σύλλογο εργαζομένων ΥΠΕΘΑ ο Γιώργος Αλογδιανάκης

Παραμένει πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του ΥΠΕΘΑ στην Κρήτη ο Γιώργος Αλογδιανάκης.
Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:
Μετά τις αρχαιρεσίες του Συλλόγου Εργαζομένων του ΥΠΕΘΑ στήν Κρήτη που διεξήχθησαν στις 18-9 Σεπτεμβρίου , το νέο ΔΣ που προέκυψε , συγκροτήθη σε σώμα ως εξής :
1) Πρόεδρος : Αλογδιανάκης Γιώργος
2) Αντιπρόεδρος : Σημαντηράκης Κων/νος
3) Γ. Γραμματέας : Πλανάς Κων/νος
4) Αν. Γραμματέας : Μέγα Ελένη
5) Ταμίας : Μαχαίρας Κων/νος
6) Εκπρόσωπος για την Αεροπορία – Στρατό : Βιδάκης Γιώργος
7) Δημοσίων σχέσεων : Ποταμιτάκης Γιώργος
8) Μέλη : Αστρουλάκης Γιώργος – Καργιοφύλλης Ιωάννης – Κοτζαμιχάλη Στέλλα – Παπαδημητράκης Γιώργος – Σημαντηρακης Ιωάννης