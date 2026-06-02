Κρητικό πέλαγος σε µετάβαση λόγω κλιματικής αλλαγής και υπεραλίευσης

» Ξενικά είδη ψαριών κυριαρχούν και στα νερά της Κρήτης » Εκτοπίζονται τα µεσογειακά µπαρµπούνια και οι κουτσοµούρες

Εκτοπίζεται από τις θάλασσες της Κρήτης αλλά και τους πάγκους των ιχθυοπωλείων το Μεσογειακό µπαρµπούνι (Mulllus surmuletus) και η κουτσοµούρα (Mulllus Barbatus) καθώς το τελευταίο διάστηµα παραπλήσια λεσεψιανά είδη, που µοιάζουν µε το µπαρµπούνι, όπως το Parupeneus Forskali και το Upeneus Moluccensis έχουν κυριαρχήσει!

Τα λεσεψιανά είδη (θαλάσσιοι οργανισµοί που έρχονται από την Ερυθρά θάλασσα) υπήρχαν στη Μεσόγειο εδώ και χρόνια, ωστόσο η άνοδος της θερµοκρασίας της θάλασσας και η υπεραλίευση των µεσογειακών ψαριών τα προηγούµενα έτη, έχει αυξήσει σηµαντικά τον αριθµό τους.

«Τα είδη από την Ερυθρά θάλασσα υπήρχαν εδώ και χρόνια αλλά οι πληθυσµοί τους έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τελευταία. Ειδικά το µεσογειακό µπαρµπούνι έχει µειωθεί πάρα πολύ και παρουσιάζονται σε πολύ µεγάλους αριθµούς το δύο ξενικά µπαρµπούνια το Parupeneus Forskali µε τη µαύρη γραµµή και το Upeneus Moluccensis µε µια κίτρινη γραµµή. Στο Ισραήλ το Μεσογειακό µπαρµπούνι έχει εξαφανιστεί» µας αναφέρει η κ. Λίνα Ανεζάκη, προϊσταµένη του τµήµατος αλιείας της Π.Ε. Χανίων.

Τα λεσεψιανά “µπαρµπούνια” είναι το ίδιο νόστιµο, έχουν πιο πολύ σάρκα αλλά είναι πιο µαλακά σε σχέση µε τα µπαρµπούνια που γνωρίζουµε.

Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Επαγγελµατίας ψαράς και µε ιχθυοπωλείο στο Καστέλι Κισσάµου ο κ. Στέφανος Γρηγοράκης πρόεδρος στο σύλλογο επαγγελµατιών αλιέων της περιοχής έχει στο πάγκο του και µεσογειακά µπαρµπούνια και ξενικά. «Στις θάλασσες σε όλη τη Νότια Κρήτη µέχρι τη Γαύδο θα βρεις µόνο τα ξενικά, από το παλιό µπαρµπούνι θα έχει µείνει ένα 10% ! Σε τι οφείλεται αυτό; Μα στην άνοδο της θερµοκρασίας της θάλασσας που προσελκύει τα ψάρια από την Ερυθρά, για αυτό έχουν έλθει πάρα πολλά είδη ψαριού» µας εξηγεί και µας δείχνει τον πάγκο του.

Σε αυτό υπάρχουν δύο µεσογειακά µπαρµπούνια και άλλα λεσεψιανά, που µε µια προσεκτική µατιά οι διαφορές τους γίνονται άµεσα αντιληπτές ακόµα και για τους µη γνώστες.

«Τα µπαρµπούνια της Ερυθράς έχουν πιο χαµηλή τιµή γιατί υπάρχει κόσµος που δεν τα γνωρίζει αλλά σιγά-σιγά θα τα µάθουν. Είναι πιο νόστιµα κατά την άποψη µου. Το θέµα είναι πως οι ταβέρνες θέλουν το εύκολο και του ιχθυοτροφείου που το αγοράζουν πιο φτηνά και εκεί θα βρεις κουτσοµούρες Σενεγάλης και µπακαλιάρους Ισλανδίας και ακόµα και όταν βγάζουµε εµείς οι ντόπιοι ψαράδες κουτσοµούρες δεν την παίρνουν. Εγώ τουλάχιστον έχω µόνο δικά µου ψάρια» αναφέρει ο αλιέας.

ΤΑ ΑΛΛΑ ΛΕΣΕΨΙΑΝΑ ΕΙ∆Η

Σε ότι αφορά τα άλλα λεσεψιανά είδη παρατηρείται µια έξαρση στην παρουσία των λαγοκέφαλων, ένα ψάρι που δεν τρώγεται. «Οι αριθµοί τους έχουν αυξηθεί σηµαντικά είναι κάτι που το διαπιστώνουµε. Τα λεοντόψαρα από τη στιγµή που ο κόσµος άρχισε να τα τρώει ο αριθµός τους έχει κρατηθεί» τονίζει η κ. Ανεζάκη.

«Στην αρχή τα λεοντόψαρα δεν τα ήθελαν νόµιζαν ότι δεν τρώγονται όµως όταν άρχισε να τα µαθαίνει ο κόσµος έχουν ζήτηση, τα παίρνουν όπως αγοράζουν τα σκορπίδια και τα κάνουν και ψητά και βραστά. Από 5 ευρώ το κιλό που παλεύαµε να τα δώσουµε, τώρα πωλούνται , 16, 18 και 20 ευρώ τα µεγάλα το κιλό. Ξέρεις έχουν αρχίσει και προσαρµόζονται στο περιβάλλον της Μεσογείου, στην αλµυρότητα των νερών µας, δεν έχουν σχέση µε τα λεοντόψαρα που έβγαιναν πριν χρόνια» παρατηρεί ο κ. Γρηγοράκης. Εκεί που διαπιστώνεται πρόβληµα είναι στους λαγοκέφαλους αφού όπως λέει «όχι µόνο έχουν “πλεισιάνει”, αλλά έχουν µεγαλώσει και δεν µπορείς να τους πιάσεις, βλέπεις λαγοκέφαλους και 5 και 6 κιλά» καταλήγει.