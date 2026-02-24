Κρητικό Ελαιόλαδο: Το 40% της αξίας χάνεται στη χύμα διακίνηση

1 από 4

Ένα 40% της αξίας του ελαιολάδου καρπώνεται από τους εισαγωγείς του Κρητικού ελαιολάδου καθώς η μεγαλύτερη ποσότητα του προς το εξωτερικό διακινείται χύμα. Αυτό μεταξύ άλλων επισημάνθηκε την πρώτη ημέρα των εργασιών για το “Διήμερο Σεμινάριο Ελαιολάδου” που ξεκίνησε το πρωί της Τρίτης στο “Πολύκεντρο του Δήμου Πλατανιά ” στις Βουκολιές.

Στόχος του σεμιναρίου όπως τον περιέγραψαν οι διοργανωτές (Σύλλογος ιδιοκτητών ελαιουργείων Ν. Χανίων, ΣΕΔΗΚ) είναι η περαιτέρω ενίσχυση της δυναμικής του Κρητικού Ελαιολάδου.

Για τη σημασία του να λαμβάνετε” η προστιθέμενη αξία μέσα από την ποιότητα” μίλησε ο

διεθνούς φήμης Marco Scanu, Master Miller από την Τοσκάνη με πολυετή εμπειρία σε Ευρώπη και Λατινική Αμερική. Ο κ. Scanu αναφέρθηκε στις σύγχρονες τάσεις ελαιοποίησης και τις βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης του ελαιοκάρπου για την παραγωγή υψηλής ποιότητας ελαιολάδου.

Στάθηκε ειδικά στη διαδικασία της ελαιοποίησης επισημαίνοντας πως δεν είναι ευθύνη του κλίματος ή άλλων παραγόντων αν το ελαιόλαδο δεν είναι ποιοτικό αλλά του ότι η παραγωγή γίνεται με τρόπους και μεθόδους που δεν ακολουθούν την ανάπτυξη της τεχνολογίας.