menu
18.9 C
Chania
Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΑγροτικά
Τοπικά

Κρητικό Ελαιόλαδο: Το 40% της αξίας χάνεται στη χύμα διακίνηση

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
0

Ένα 40% της αξίας του ελαιολάδου καρπώνεται από τους εισαγωγείς του Κρητικού ελαιολάδου καθώς η μεγαλύτερη ποσότητα του προς το εξωτερικό διακινείται χύμα. Αυτό μεταξύ άλλων επισημάνθηκε την πρώτη ημέρα των εργασιών για το “Διήμερο Σεμινάριο Ελαιολάδου” που ξεκίνησε το πρωί της Τρίτης στο “Πολύκεντρο του Δήμου Πλατανιά ” στις Βουκολιές.
Στόχος του σεμιναρίου όπως τον περιέγραψαν οι διοργανωτές (Σύλλογος ιδιοκτητών ελαιουργείων Ν. Χανίων, ΣΕΔΗΚ) είναι η περαιτέρω ενίσχυση της δυναμικής του Κρητικού Ελαιολάδου.
Για τη σημασία του να λαμβάνετε” η προστιθέμενη αξία μέσα από την ποιότητα” μίλησε ο
διεθνούς φήμης Marco Scanu, Master Miller από την Τοσκάνη με πολυετή εμπειρία σε Ευρώπη και Λατινική Αμερική. Ο κ. Scanu αναφέρθηκε στις σύγχρονες τάσεις ελαιοποίησης και τις βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης του ελαιοκάρπου για την παραγωγή υψηλής ποιότητας ελαιολάδου.
Στάθηκε ειδικά στη διαδικασία της ελαιοποίησης επισημαίνοντας πως δεν είναι ευθύνη του κλίματος ή άλλων παραγόντων αν το ελαιόλαδο δεν είναι ποιοτικό αλλά του ότι η παραγωγή γίνεται με τρόπους και μεθόδους που δεν ακολουθούν την ανάπτυξη της τεχνολογίας.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum