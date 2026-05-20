Κριτική βιβλίου: «Ταξίδι από την αρχή»

» Ένα λογοτεχνικό βιβλίο για τη ζωή µετά την απώλεια

Το νέο µυθιστόρηµα µε τίτλο ‘’ ΤΑΞΙ∆Ι ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ’ ’ της Χανιώτισσας συγγραφέως Άριας Αθανασάκη, είναι ένα βιβλίο για την απώλεια. Όχι όµως µόνο για την απώλεια ως γεγονός, αλλά για την απώλεια ως εσωτερικό σεισµό. Ως εκείνη τη στιγµή όπου ο άνθρωπος αναγκάζεται να σταθεί απέναντι στο αδιανόητο: Στο τέλος, στη θνητότητα, στο κενό, αλλά και στην ανάγκη να συνεχίσει να υπάρχει.

Η Βάλια, η κεντρική µορφή του βιβλίου, δεν πενθεί απλώς τη µητέρα της. Πενθεί ένα ολόκληρο σύστηµα αναφοράς. Πενθεί τη ρίζα της, τη µορφή από την οποία ξεκινά η ζωή, τη φιγούρα που συνδέεται µε την αρχή της ύπαρξης. Το ίδιο το κείµενο το θέτει µε τρόπο ευθύ και βαθιά υπαρξιακό: Η µητέρα παρουσιάζεται ως «σηµείο εκκίνησης» της ζωής, ενώ ο θάνατός της γίνεται «σηµείο επανεκκίνησης» .

Εδώ βρίσκεται και ο ψυχολογικός πυρήνας του βιβλίου: ο θάνατος της µητέρας δεν είναι µόνο ένας αποχωρισµός από ένα αγαπηµένο πρόσωπο. Είναι µια βίαιη συνάντηση µε το ερώτηµα: Ποιος είµαι όταν χάνεται εκείνη που υπήρξε η πρώτη µαρτυρία της ύπαρξής µου;

Η Βάλια βρίσκεται αντιµέτωπη µε κάτι που η ψυχολογία του πένθους γνωρίζει καλά: Η απώλεια δεν αφορά µόνο αυτόν που φεύγει, αλλά και αυτόν που µένει. Εκείνος που µένει καλείται να ανασυνθέσει τον εαυτό του χωρίς την παλιά εσωτερική βεβαιότητα. Ο θάνατος δεν αφαιρεί µόνο ένα πρόσωπο από την καθηµερινότητα· αφαιρεί έναν τρόπο να υπάρχεις µέσα στον κόσµο.

Στο βιβλίο, το πένθος δεν παρουσιάζεται γραµµικά. ∆εν είναι ένα συναίσθηµα που έρχεται, κορυφώνεται και φεύγει. Είναι ένα υπόγειο ρεύµα. Εµφανίζεται στη σκέψη, στο σώµα, στην αναπνοή, στη µνήµη, στα αντικείµενα, στο φαγητό, στο τηλέφωνο που δεν ξαναχτυπά. Η απουσία γίνεται αισθητή µέσα από τα πιο απλά πράγµατα. Και αυτό είναι ψυχολογικά ακριβές: Συχνά δεν πονά µόνο το µεγάλο γεγονός του θανάτου· πονά η καθηµερινή επιβεβαίωση ότι ο άλλος δεν θα επανέλθει.

Το ερώτηµα «Πώς συνεχίζεται τώρα η ζωή;» διατρέχει το έργο. Όµως η συγγραφέας δεν δίνει µια εύκολη, παρηγορητική απάντηση. Αντίθετα, αφήνει το ερώτηµα ανοιχτό. Η Βάλια αναρωτιέται για το «είναι» και το «µη είναι», για το ορατό και το αόρατο, για το αν υπάρχει κάτι µετά τον θάνατο, για το αν οι ψυχές παραµένουν κοντά µας ή χάνονται οριστικά. Το βιβλίο δεν απαντά θεολογικά. Απαντά ανθρώπινα: Ο άνθρωπος έχει ανάγκη να ρωτά, ακριβώς επειδή δεν αντέχει πλήρως να γνωρίζει.

Αυτό είναι ένα από τα πιο σηµαντικά υπαρξιακά σηµεία του έργου. Ο θάνατος δεν είναι µόνο βιολογικό τέλος. Είναι όριο της γνώσης. Είναι εκεί όπου η λογική σταµατά και αρχίζει η αγωνία, η πίστη, η φαντασία, η µνήµη. Το κείµενο αναρωτιέται αν χωρίς τον θάνατο θα υπήρχε Θεός, θρησκεία, µεταθανάτια ζωή, µυστήριο. Με άλλα λόγια, θέτει το ερώτηµα αν ολόκληρος ο ανθρώπινος πολιτισµός είναι, σε έναν βαθµό, µια προσπάθεια να αντέξουµε τη θνητότητά µας .

Ψυχολογικά, η Βάλια δεν προσπαθεί µόνο να αποδεχθεί ότι η µητέρα της πέθανε. Προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να µη νεκρωθεί και η ίδια µαζί της. Αυτό είναι κρίσιµο. Γιατί σε κάθε µεγάλο πένθος υπάρχει ένας κίνδυνος: ο άνθρωπος να µείνει καθηλωµένος στη στιγµή της απώλειας. Να οργανώσει όλη του την ταυτότητα γύρω από αυτό που έχασε. Να πάψει να ζει, όχι επειδή πέθανε βιολογικά, αλλά επειδή ψυχικά έµεινε δεµένος µε τον εκλιπόντα,

Το βιβλίο, όµως, κινείται προς µια άλλη κατεύθυνση. ∆εν αρνείται τον πόνο, αλλά αναζητά την πιθανότητα µετασχηµατισµού του. Ο πόνος µπορεί να γίνει µνήµη, δηµιουργία, ταξίδι, αυτογνωσία. Η απώλεια µπορεί να γίνει αφετηρία. Όχι επειδή ξεχνάµε, αλλά επειδή µαθαίνουµε να συνεχίζουµε µαζί µε αυτό που χάθηκε.

Ιδιαίτερη σηµασία έχει ο τίτλος: Ταξίδι από την αρχή. ∆εν είναι απλώς ένα ταξίδι στον χώρο. Είναι ένα ταξίδι επανεκκίνησης. Η Βάλια µετακινείται, φεύγει, επιστρέφει, κοιτάζει νερά, πόλεις, γέφυρες, ανθρώπους, αντικείµενα. Όµως στην πραγµατικότητα ταξιδεύει µέσα στο ίδιο της το πένθος. Το εξωτερικό ταξίδι λειτουργεί ως εσωτερική διαδροµή. Ο ∆ούναβης, η θάλασσα, τα βότσαλα, τα σπίτια, τα άδεια δωµάτια, όλα γίνονται ψυχικά τοπία.

Το νερό, ειδικά, έχει έντονη συµβολική λειτουργία. Είναι ζωή και θάνατος µαζί. Καθαρίζει, µεταφέρει, παρασύρει, απειλεί, λυτρώνει. Όπως το πένθος: άλλοτε µας πνίγει και άλλοτε µας επιτρέπει να επιπλεύσουµε. Η Βάλια δεν βγαίνει από το πένθος ίδια. Και αυτό είναι το ουσιαστικό: το πένθος δεν µας επιστρέφει στον παλιό εαυτό· µας αναγκάζει να δηµιουργήσουµε έναν νέο.

Ένα άλλο υπαρξιακό ερώτηµα του βιβλίου είναι το εξής: Τι σηµαίνει να ζεις πραγµατικά; Η απώλεια της µητέρας φέρνει τη Βάλια αντιµέτωπη όχι µόνο µε τον θάνατο του άλλου, αλλά και µε τη δική της ζωή. Πόσο ζούµε; Πόσο αναβάλλουµε; Πόσο φοβόµαστε; Πόσο παγιδευόµαστε στη µαταιότητα, στην εικόνα, στα χρήµατα, στη συνήθεια, στο βόλεµα; Το βιβλίο θέτει µε επιµονή το ερώτηµα εάν είναι καλύτερα εκείνος που ρισκάρει στη ζωή του ή εκείνος που µετρά, ζυγίζει, προβλέπει και τελικά αναβάλλει τη ζωή.

Εδώ το έργο αγγίζει µια βαθιά υπαρξιακή αλήθεια: ο θάνατος, όσο σκληρός κι αν είναι, µπορεί να λειτουργήσει ως αποκάλυψη. Μας δείχνει ότι η ζωή δεν είναι αυτονόητη. ∆εν περιµένει. ∆εν εγγυάται τίποτα. Η συνειδητοποίηση αυτή µπορεί να συντρίψει, αλλά µπορεί και να αφυπνίσει.

Η σχέση µητέρας-κόρης αποδίδεται επίσης µε ψυχολογική πολυπλοκότητα. ∆εν εξιδανικεύεται απλοϊκά. Υπάρχουν εντάσεις, παρεξηγήσεις, δυσκολίες στην έκφραση της αγάπης. Η αγάπη δεν δίνεται πάντα µε λόγια. ∆ίνεται µε φαγητό, µε φροντίδα, µε παρουσία, µε συνήθειες, µε επαναλαµβανόµενες µικρές πράξεις. Το ερώτηµα «τι θα φάµε αύριο;» γίνεται σχεδόν οµφάλιος λώρος, ένας καθηµερινός τρόπος επιβεβαίωσης ότι η σχέση συνεχίζεται, ότι η µητέρα είναι ακόµη εκεί, ότι η ζωή έχει συνέχεια .

Αυτό είναι εξαιρετικά σηµαντικό από ψυχολογική άποψη. Πολλές σχέσεις, ιδίως στις παλαιότερες γενιές, δεν εκφράστηκαν µε τρυφερή γλώσσα. Η αγάπη πέρασε µέσα από την πρακτική φροντίδα. Μέσα από το µαγείρεµα, το σπίτι, την αντοχή, τη θυσία, τη σιωπηλή παρουσία. Το βιβλίο αναγνωρίζει αυτή τη µορφή αγάπης χωρίς να την ωραιοποιεί. ∆είχνει ότι οι άνθρωποι αγαπούν όπως µπορούν, όχι πάντα όπως θα θέλαµε.

Στο τέλος, το Ταξίδι από την αρχή δεν είναι ένα βιβλίο µόνο για τον θάνατο. Είναι ένα βιβλίο για τη ζωή µετά τη ρωγµή. Για το πώς ο άνθρωπος συνεχίζει όταν κάτι µέσα του έχει σπάσει. Για το πώς η απουσία µπορεί να γίνει µνήµη και η µνήµη δύναµη. Για το πώς το τέλος ενός δεσµού δεν σηµαίνει εξαφάνιση του δεσµού, αλλά µεταµόρφωσή του.

Η Βάλια δεν καλείται να ξεχάσει τη µητέρα της. Καλείται να την εσωτερικεύσει µε έναν νέο τρόπο. Να πάψει να την αναζητά µόνο στο τηλέφωνο που δεν χτυπά, στην κουζίνα, στα αντικείµενα, στο παρελθόν, και να αρχίσει να την αναγνωρίζει µέσα της: στον τρόπο που αντέχει, που σκέφτεται, που αγαπά, που συνεχίζει.

Γι’ αυτό και το βιβλίο είναι τελικά µια αφήγηση µετάβασης. Από την απώλεια στην ανασύνθεση. Από το τέλος στην αρχή. Από το πένθος στη δυνατότητα. ∆εν λέει ότι ο πόνος περνά εύκολα. ∆εν λέει ότι ο θάνατος εξηγείται. ∆εν λέει ότι η ζωή είναι δίκαιη. Λέει, όµως, κάτι βαθύτερο: ότι ακόµη και µπροστά στο αµετάκλητο, ο άνθρωπος µπορεί να ξαναρχίσει.

Και ίσως αυτό είναι το πιο ουσιαστικό µήνυµα του βιβλίου:

Κάθε µεγάλη απώλεια µάς αφαιρεί έναν κόσµο, αλλά ταυτόχρονα µάς αναγκάζει να αναρωτηθούµε τι είδους κόσµο θέλουµε να χτίσουµε από εδώ και πέρα.

Το ‘’ΤΑΞΙ∆Ι ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ’’ είναι, εποµένως, ένα βιβλίο για τη µητέρα, για τον θάνατο, για το πένθος, για την πίστη, για τη µαταιότητα, για την αντοχή. Πάνω απ’ όλα, όµως, είναι ένα βιβλίο για εκείνη τη δύσκολη, σχεδόν ηρωική ανθρώπινη κίνηση: να συνεχίζεις να ζεις, όχι επειδή δεν πόνεσες, αλλά επειδή ο πόνος σε έφερε πιο κοντά στην αλήθεια της ζωής.

*Ο Αναστάσιος Χαραλαµπάκης είναι ψυχολόγος Ψυχαναλυτικός ψυχοθεραπευτής.