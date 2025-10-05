Κριτική για τις εκπαιδευτικές πολιτικές στην εκδήλωση της Πρωτοβουλίας Πολιτών “Οξυγόνο”

Η κριτική για τις πολιτικές στην εκπαίδευση την τελευταία 5ετία χαρακτήρισε την εκδήλωση της Πρωτοβουλίας Πολιτών “Οξυγόνο” το απόγευμα της Κυριακής στο χώρο του Εργατικού Κέντρου.

Πανεπιστημιακοί, συνδικαλιστές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων τοποθετήθηκαν για το ζήτημα, ενώ νωρίτερα προβλήθηκαν δύο ντοκιμαντέρ με θέμα την εκπαίδευση.

Για μια «ασφυξία άνευ προηγουμένου» από τις εκπαιδευτικές πολιτικές των τελευταίων 5 ετών μίλησε ο κ. Δημήτρης Μαριόλης πρόεδρος του Α΄ Συλλόγου Εκπαιδευτών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας, προσθέτοντας πως «πολιορκητικός κριός αυτών των πολιτικών είναι η αξιολόγηση και τα πειθαρχικά. Η ζωντανή εκπαίδευση, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές-τριες, οι γονείς, αισθάνονται ασφυκτικά στο σχολείο που έφτιαξε η κ. Κεραμέως και οι διάδοχοι της. Έχουμε πάνω από 500 πειθαρχικά για συμμετοχή στην απεργία- αποχή για την αξιολόγηση και βεβαίως έχουμε πειθαρχικά για οποιοδήποτε θέμα μπορείτε να φανταστείτε. Τα παιδιά ασφυκτιούν σε ένα σχολείο που οι υποδομές, ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα, τα βιβλία δεν ανταποκρίνονται στην παιδική ηλικία ίσα- ίσα το αντίθετο. Απέναντι σε αυτό αγωνιζόμαστε για ένα σχολείο χαράς, κάνουμε ότι μπορούμε για ένα δημόσιο δωρεάν σχολείο για όλα τα παιδιά».

Στην επισήμανση μας ότι η κυβέρνηση λέει πως η αξιολόγηση γίνεται σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες και πως τα τελευταία χρόνια έγιναν χιλιάδες προσλήψεις στο δημόσιο σχολείο ο κ. Μαριόλης απάντησε πως «είναι μεγάλο ψέμα ότι η αξιολόγηση εφαρμόζεται σε όλη την Ευρώπη. Το συγκεκριμένο μοντέλο εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά, τις ΗΠΑ, την Αυστραλία, στη Ν. Ζηλανδία , στις αγγλοσαξονικές χώρες όχι στις προηγμένες (εκπαιδευτικά) όπως είναι η Φιλανδία που πχ. δεν εφαρμόζεται η ατομική αξιολόγηση καθώς το ίδιο το σύστημα εκτίμησε πως δεν βοηθάει την εκπαίδευση και την κατάργησαν. Τα αποτελέσματα στη Φιλανδία τα βλέπουμε, τα αντίστοιχα αποτελέσματα στις πιο πάνω χώρες είναι ότι αναζητούν εκπαιδευτικούς και δεν τους βρίσκουν! Και δεν θα τους βρίσκουν και στη χώρα μας σε λίγο. Για την ώρα δεν βρίσκουν διευθυντές , η λίστα των διευθυντών έχει τελειώσει σε όλες τις διευθύνσεις και κάνουν προκηρύξεις θέσεων διευθυντών γιατί ελάχιστοι θέλουν να γίνουν διευθυντές υπό αυτές τις συνθήκες.»

Σε ό,τι αφορά τους διορισμούς απάντησε ότι τα κενά αυτή τη στιγμή στα σχολεία αποδεικνύουν ότι οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες γιατί «επί 10 χρόνια, από το 2010 μέχρι το 2020 δεν έγινε καμία πρόσληψη και γιατί το κύμα φυγής από το σχολείο είναι τεράστιο. Γιατί το σχολείο δεν είναι αυτό της χαράς και της δημιουργίας που βιώσαμε εμείς πριν από κάποιες δεκαετίες. Μετατρέπεται σε ένα σχολείο ανυπόφορο όχι μόνο για τους εκπαιδευτικούς αλλά για τα ίδια τα παιδιά».

Με θέμα «εκπαίδευση και δημοκρατία» μίλησε η κ. Ελένη Κατσαρού Καθηγήτρια Θεωρίας Αναλυτικών Προγραμμάτων στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης και προσπάθησε να δείξει «γιατί το σχολείο σήμερα δεν δημιουργεί δημοκρατικούς πολίτες! Και πως καταφέρνει να φτιάχνει πολίτες χωρίς ενεργή ταυτότητα, που δεν είναι ενεργοί αλλά παθητικοί και αποστασιοποιημένοι από τα κοινά και από τις υποθέσεις που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη Δημοκρατία».

Η ίδια εξήγησε πως η λογική ότι οι μαθητές «πρέπει να ασχολούνται με τα μαθήματα τους και μόνο» δεν είναι σωστή αφού «οι πολιτικές υποθέσεις είναι υποθέσεις κοινωνικές που είναι άρρηκτα δεμένες με τη γνώση. Αν πας να τα διαχωρίσεις αυτά κάνεις μια ουσιαστικά τεχνική,ουδέτερη διδασκαλία που τα παιδιά δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον για το σχολείο και αυτό προσπαθώ να αποδείξω μέσα από επίσημα στοιχεία του ΟΟΣΑ». Επίσης σημείωσε πως η εικόνα που μεταφέρει η κυβέρνηση για την κατάσταση στα ΑΕΙ (ανομία κτλπ.) δεν ισχύει ειδικά στο πανεπιστήμιο της Κρήτης που γνωρίζει καλά και ότι είναι πάγια τακτική να δυσφημείς κάτι που θέλεις να υποβαθμίσεις.

Για την πρωτοβουλία πολιτών “Οξυγόνο” η κ. Ντίνα Κληρονόμου ανέφερε πως η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε καθώς «όλες οι εκφάνσεις του δημόσιου βίου φωνάζουν ότι δεν έχουν οξυγόνο, και η εκπαίδευση το ίδιο. Θεωρούμαι ότι και οι εκπαιδευτικοί και οι φορείς της εκπαίδευσης είναι εκείνοι που μπορούν να αναλύσουν τα θέματα τους και να γίνουν γνωστά στην ευρύτερη κοινωνία. Είναι σημαντικό να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλο».

Παρατήρησε επίσης πως σήμερα «απέχουμε πάρα πολύ από το να γιορτάζουμε την ημέρα του εκπαιδευτικού» και κάλεσε την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει την εκπαίδευση «όχι ως κάτι που χρειάζεται χορηγούς για να φτιασιδώσουν ή να βάψουν ένα σχολείο για να το διαφημίσουν μετά» και να προχωρήσει σε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού καθώς υπάρχουν χιλιάδες κενά σε όλη τη χώρα τα οποία «προσπαθούν να τα καλύψουν εκ των ενόντων κλείνοντας ολοήμερα , βάζοντας προϋποθέσεις για την εγγραφή των παιδιών, συγχωνεύοντας τμήματα, οι παράλληλες στηρίξεις είναι ελάχιστες».

Ερωτηθείσα για το αν μέσω της πρωτοβουλίας “Οξυγόνο” υπάρχει σχεδιασμός για κάποιο νέο πολιτικό φορέα η κ. Κληρονόμου απάντησε ότι «λειτουργεί με συνελεύσεις χωρίς αρχηγούς, με στόχο να αφυπνίσει την κοινωνία, δεν έχει άλλες φιλοδοξίες και δεν ετεροκαθορίζεται σε σύγκριση με κάποιον».

Τέλος, ο Μιχάλης Παπαλιός πρόεδρος του συλλόγου ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης μίλησε για « αντιδραστικούς νόμους που δείχνουν το μένος που έχει η ΝΔ απέναντι στη νεολαία» και πρόσθεσε ότι μέσα στο καλοκαίρι «πέρασαν ένα νόμο που «ποινικοποιεί ακόμα περισσότερους τους φοιτητές και τις δράσεις τους και που κούμπωσε με αυτόν που είχε ψηφίσει στο παρελθόν η Υπουργός Παιδείας Κεραμέως».