Κρητική φορεσιά

» Σύµβολο πολιτιστικής κληρονοµιάς Αφιέρωµα 14 Μαρτίου: «Χ.Ν.»

Μα τι ωραίο αφιέρωµα, Γιάννα µου, δισέλιδο, χορταστικό, πολύχρωµο, πολύτροπο, ποικίλο, έξοχο µε χρωµατισµούς αµιγώς λαϊκούς, που θα συναντήσουµε στους Roma στην Κάρπαθο και σε όλα βέβαια τα νησιά (αλλά έχω ένα καρπαθιώτικο δώρο) ωραίο.

Ένας ταξιδεµός αιώνων δεν σταµατά ποτέ την εκλέπτυνση που απογειώνει τη µέταξα, το λινό, το χρυσό φλουρί, το βελούδο!

Η Λεβεντογέννα µας σε κλέος!

Κι εγώ που λατρεύω τον λαϊκό πολιτισµό ως… «Ευαγγέλιο» νόµισµα και ταυτότητα αναγνωρίσιµη σ’ όποιον «ξοµπλιάζει» µε κέφι της καρδιάς τις εικόνες, το διάβασα µε αγάπη και ενδιαφέρον, αποθησαύρισα λέξεις, εικόνες και εµβλήµατα που µου ‘δωσαν πολλή χαρά, Μα πολλή χαρά…

Ένα καρδιακό υλικό για την Κρήτη µας. Μ’ όλες τις λαϊκές αυτοδίδακτες τέχνες να «οµιλούν»! Το υφαντό, το πλεκτό, το µακραµέ, τη δαντέλα, το ράψιµο, τη ζωγραφική, τη συρραφή, το βολάν!

Φαντασία, συναίσθηµα και για την ανδρική φορεσιά µε την αιώνια δωρικότητα του λιτού πουκάµισου και του κοµψού γιλέκου το ζιλέ, της κάπας, το σαρίκι.

Αλλά και τα ξόµπλια κι η κοκεταρία ανθίζουν ζωηρά στις στολές των κοριτσιών!

Μα τι ωραία πράγµατα, µεταξωτό, λινό, λεπτό, λεπτότατο, χρυσά φλουριά, βελούδα ζιλέ, µπολερό µαύρο, µπλε, βυσσινί, καφέ, το αιώνιο λευκό σε πλήθος εκδοχές, πουκάµισα δαντέλα µαντήλα γεµενί! Λέξεις σπάνιες, έξοχες κειµηλιακές, «µεϊκάν», «σαλαµάρκα», «κατινάκι», «αργυροµπουνιαλάκι», «σαρίκι», «χρυσόπλεκτο», «φακιόλι» το πλεκτό σαρίκι µε τους κόµπους συµβολικούς των δακρύων της Νήσος!

«Περικόρµιο» κειµήλια άνω του αιώνα, θησαυροί σεβασµού Τέχνης και ενδιαφέροντος που έπιασαν µε αγάπη και φροντίδα πολλή, πολλή ατελείωτη και ολοκλήρωσαν αποτελέσµατα ιδιαίτερα αξιόλογα χεράκια που «θυσίασαν» τα δάχτυλα στη δηµιουργία της καρδιάς και της φαντασίας.

Στολές Ανωγείων, Σφακίων και της Κριτσάς ξεχωρίζουν και ζούµε όλοι όσοι λίγο ασχοληθούµε να τα µελετήσουµε και να τα θαυµάσουµε και συγκρατήσουµε εκπληκτικές λέξεις, που ταξιδεύοντας στο νησί, δέχοντας πάντα παραφράσεις ενδιαφέρουσες, πλουτίζοντας διαρκώς τον πλούτο τον γλωσσικό, αλλά και αφήνοντας περιθώρια οι λέξεις να πλουτίζουν, και απόλυτα δόκιµα ν’ αλλάζουν, να καθίστανται ελκυστικές, κι όχι µόνο αυτό! Να υπηρετούν το χιούµορ, να συγκινούν τους παλιούς, να διασκεδάζουν τους µικρούς, να… «διαγκωνίζονται» για το πόσο τα καταφέρνουν στον τονισµό, στον συλλαβισµό και το ύφος, ως µια δύναµη, δική µας, κατά δική µας!

…Πεθύµησα ν’ αναβιώσω παλιές εικόνες από την εφηβική µου τρυφερότητα στην Ελευσίνα. Από τις πρώτες εκδηλώσεις Λαϊκού Πολιτισµού. Κι αφού δεν άκουσα την «µπόλια» λέξη λατρεµένη µου, όπως και την «πόρπη» που έχει «ψιλοεκφυλιστεί» τα τελευταία χρόνια µε άλλα στολίδια που αγαπούν τα κορίτσια. Θα τη βρούµε λοιπόν την µπόλια και στον Ρίτσο και στον Βρεττάκο και στο Ρουσσο, της πόλης δηµιουργός! Έρχονταν λοιπόν το κορίτσα στην παραλία των Μεγάρων για τον χορό της Τράτας! Η µπόλια τους ένα µακρύ, ατέλειωτο µαντήλι λευκό, τύλιγε 3 φορές τον λαιµό και έφτανε στο σαλβάρι ή τη φούστα, µεταξωτό ή βαµβακερό, υπέροχο κι η πόρπη χρυσή ή ασηµένια. Οι κοπέλες χόρευαν αργά, τελετουργικά, µαγική αίσθηση! Η τράτα ακίνητη στο Μεγαρίτικο νερό! Τις πιο µικρές που χορεύαµε καλά, µας πέρνανε κι εµάς, σ’ ένα µικρούτσικο κύκλο! Μα τι χαρά! Στολές δεν είχαµε. Με τα φουστανάκια µας.

Στη σκέψη µας οι έξοχες πορφυρές σκεπές που πλαισίωναν το θείον πρόσωπο της Παρθένου! Γίνονταν και κολυµβητικοί αγώνες. Στο νερό επέπλεαν µυρτιές, δάφνες και µυρωδάτες πασχαλιές. Ήταν θυµούµαι Λαµπρινές Ηµέρες! Μα τι αξέχαστες µυρωδιές, εικόνες και χρώµατα!

Είναι από τα κυριότερα βιώµατα που έχω κρατήσει σαν παιδί και που πάντα µε εµπνέουν, χωρίς να µε βρίσκουν στο µυαλό και την καρδιά µου. Κάποτε όµως, ελπίζω να τα συγκεντρώσω. Ευχαριστούµε για το αφιέρωµα.