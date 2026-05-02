Κρητικά προϊόντα στις Βρυξέλλες – Παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση

1 από 2

Η Περιφέρεια Κρήτης ανέδειξε τον πλούτο, την αυθεντικότητα και την υψηλή ποιότητα των κρητικών προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) κατά τη συμμετοχή της στην 6η Ευρωπαϊκή Εκδήλωση της Ένωσης Ευρωπαϊκών Περιφερειών για τα Προϊόντα Προέλευσης (AREPO) στις Βρυξέλλες.

Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησε ο Χαράλαμπος-Νικόλαος Πίτερης, υπεύθυνος της Περιφέρειας για θέματα της ένωσης AREPO. Στο ειδικά διαμορφωμένο τραπέζι της Κρήτης, που αποτέλεσε κεντρικό σημείο αναφοράς της εκδήλωσης, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να γευτούν τέσσερα κορυφαία προϊόντα του νησιού: τη Γραβιέρα Κρήτης (ΠΟΠ), την Ξυνομυζήθρα Κρήτης (ΠΟΠ), το Πηχτόγαλο Χανίων (ΠΟΠ) και το Πευκοθυμαρόμελο Κρήτης (ΠΟΠ).

Τα κρητικά προϊόντα προέλευσης προσέλκυσαν το ενδιαφέρον Ευρωπαίων αξιωματούχων, επιβεβαιώνοντας τον ισχυρό δεσμό των Γεωγραφικών Ενδείξεων με τον τόπο παραγωγής τους. Μεταξύ αυτών που επισκέφθηκαν το τραπέζι της Κρήτης ήταν ο ευρωβουλευτής και υπεύθυνος της τρέχουσας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΓΠ) Herbert Dorfmann, καθώς και ανώτερα στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σε ανακοίνωση της Περιφέρειας τονίζεται:

«Η εξαιρετική αυτή παρουσίαση κατέστη δυνατή χάρη στην άμεση υποστήριξη των τοπικών παραγωγών. Η Περιφέρεια Κρήτης ευχαριστεί θερμά τις εταιρείες ΑΜΑΡΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΑΕΒΕ για τη δωρεάν χορήγηση της Γραβιέρας Κρήτης ΠΟΠ και της Ξυνομυζήθρας Κρήτης ΠΟΠ, την ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΟΣ για το Πηχτόγαλο Χανίων ΠΟΠ, καθώς και την εταιρεία STATHAKIS FAMILY για το Πευκοθυμαρόμελο Κρήτης ΠΟΠ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις ελληνικές περιφέρειες που αποτελούν μέλη της ένωσης AREPO, εκτός από την Κρήτη, συμμετείχαν παρουσιάζοντας τα δικά τους προϊόντα προέλευσης οι Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Θεσσαλίας.

Στο ευρύτερο πλαίσιο της εκδήλωσης, η οποία είχε κεντρικό θέμα «Επιδεικνύοντας την Αξία των Γεωγραφικών Ενδείξεων σ’ όλη την Ευρώπη», συζητήθηκε ο μελλοντικός σχεδιασμός των ευρωπαϊκών πολιτικών. Τοποθετήθηκαν σημαντικά θεσμικά πρόσωπα, όπως ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Συνοχή και τη Μεταρρύθμιση Raffaele Fitto, ο Πρόεδρος της AREPO και Περιφερειακός Υπουργός Γεωργίας της Λομβαρδίας Alessandro Beduschi, και ο Αντιπρόεδρος της Διακομματικής Ομάδας για τον Οίνο και τα Ποιοτικά Τρόφιμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Carlo Fidanza. Συμμετείχαν επίσης ο ευρωβουλευτής Benoit Cassart, ο Προϊστάμενος της Μονάδας Γεωγραφικών Ενδείξεων João Onofre και η Προϊστάμενη Μονάδας Εξωτερικής Πολιτικής Επικοινωνίας Cristina Rueda Catry».