Κρήτη: Ξυλοκόπησαν με… μαγκούρες σε σπίτι τρία άτομα

Επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Λαγούτα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, όταν, όπως μετέδωσε το cretalive, δύο άνδρες, εισέβαλαν – κρατώντας μαγκούρες – στο σπίτι όπου διέμεναν αλλοδαποί και τους ξυλοκόπησαν, ενώ προκάλεσαν και φθορές.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές ενημέρωσης, οι δύο δράστες εισέβαλαν μέσα στη νύχτα στο σπίτι ενός 37χρονου Ρουμάνου, στο οποίο φιλοξενούσε δύο ακόμα συμπατριώτες του, έναν 18χρονο κι έναν 17χρονο. Εκεί τους επιτέθηκαν με γροθιές, κλωτσιές αλλά και με τις μαγκούρες, ενώ φέρονται να προκάλεσαν επίσης φθορές και σε ένα αυτοκίνητο. Κατά την αποχώρησή τους, αφαίρεσαν – σύμφωνα με πληροφορίες – δύο ελαιοραβδιστικές βέργες.

Μετά τη σχετική καταγγελία ξεκίνησαν οι έρευνες και το απόγευμα της Δευτέρας πραγματοποιήθηκε επιχείρηση της αστυνομίας σε άλλο οικισμό, όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη ένας 21χρονος Κρητικός, ως εμπλεκόμενος στην επίθεση, ενώ αναζητείται το δεύτερο άτομο, το οποίο δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί.