Κρήτη: Βεβαιώθηκαν περισσότερες από 1.000 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Εντατικοί τροχονομικοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. από Υπηρεσίες Τροχαίας των Διευθύνσεων Αστυνομίας Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου αλλά και του Τμήματος Τροχαίας Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης, κατά το χρονικό διάστημα από την 10 έως και την 13.04.2026 στο πλαίσιο αυξημένων μετακινήσεων για τον εορτασμό του Πάσχα.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «σκοπός των ελέγχων η αντιμετώπιση παραβατικών και επικίνδυνων οδηγικών συμπεριφορών, με στόχο την ομαλή και ασφαλή κίνηση των πολιτών και τη διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής.

Συγκεκριμένα, συγκροτήθηκαν συνεργεία ελέγχων και πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι τροχονομικοί έλεγχοι σε οχήματα, σε διάφορες περιοχές της Κρήτης όπου ελέγχθηκαν συνολικά (3.431) οχήματα και βεβαιώθηκαν (1.081) παραβάσεις και επιβλήθηκαν τα ανάλογα διοικητικά πρόστιμα.

Οι παραβάσεις ως ακολούθως :

Υπερβολική Ταχύτητα 138 Οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος 40 Μη χρήση προστατευτικού κράνους 9 Μη χρήση ζώνης ασφαλείας 7 Στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης 15 Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη 5 Χρήση κινητού τηλεφώνου 9 Κίνηση στο αντίθετο ρεύμα 13 Αντικανονικό προσπέρασμα 16 Αντικανονικοί ελιγμοί 47 Λοιπές παραβάσεις 818

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Κρήτης, υπενθυμίζει σε όλους τους οδηγούς και τους χρήστες του οδικού δικτύου ότι η σωστή οδική συμπεριφορά και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις, τόσο για την ασφαλή μετακίνηση, όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων»