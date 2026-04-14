menu
21.1 C
Chania
Τρίτη, 14 Απριλίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Κρήτη: Βεβαιώθηκαν περισσότερες από 1.000 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Εντατικοί τροχονομικοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ.  από Υπηρεσίες Τροχαίας των Διευθύνσεων Αστυνομίας Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου αλλά και του Τμήματος Τροχαίας Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης, κατά το χρονικό διάστημα από την 10 έως και την 13.04.2026 στο πλαίσιο αυξημένων μετακινήσεων για τον εορτασμό του Πάσχα.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «σκοπός των ελέγχων η αντιμετώπιση παραβατικών και επικίνδυνων οδηγικών συμπεριφορών, με στόχο την ομαλή και ασφαλή κίνηση των πολιτών και τη διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής.
Συγκεκριμένα, συγκροτήθηκαν συνεργεία ελέγχων και πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι τροχονομικοί έλεγχοι σε οχήματα, σε διάφορες περιοχές της Κρήτης όπου ελέγχθηκαν συνολικά (3.431) οχήματα και βεβαιώθηκαν (1.081) παραβάσεις και επιβλήθηκαν τα ανάλογα διοικητικά πρόστιμα.

Οι παραβάσεις ως ακολούθως :

Υπερβολική Ταχύτητα

138

Οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος

40

Μη χρήση προστατευτικού κράνους

9

Μη χρήση ζώνης ασφαλείας

7

Στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης

15

Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη

5

Χρήση κινητού τηλεφώνου

9

Κίνηση στο αντίθετο ρεύμα

13

Αντικανονικό προσπέρασμα

16

Αντικανονικοί ελιγμοί

47

Λοιπές παραβάσεις

818

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Κρήτης, υπενθυμίζει σε όλους τους οδηγούς και τους χρήστες του οδικού δικτύου ότι η σωστή οδική συμπεριφορά και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις, τόσο για την ασφαλή μετακίνηση, όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum