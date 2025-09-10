menu
30 C
Chania
Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου, 2025
Τοπικά

Κρήτη: Τρεις συλλήψεις για σύσταση εγκληματικής ομάδας για ζωοκλοπές

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Ολοκληρώθηκε, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. « συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα (10.09.2025) πρωινές ώρες σε περιοχές των Δήμων Ρεθύμνου και Φαιστού».

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση «κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου με την συνδρομή Αστυνομικών του ΤΕΚΑΜ Κρήτης, του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνου και των Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Ρεθύμνου και Ηρακλείου, συνελήφθησαν τρεις (3) ημεδαποί (59χρονος, 44χρονος και 43χρονη) κατόπιν ενταλμάτων σύλληψης που εκδόθηκαν από τον κ. Ανακριτή Ρεθύμνης.

Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για σύσταση Εγκληματικής ομάδας και παραβάσεις της Νομοθεσίας σχετικά με τα Μέτρα πρόληψης και καταστολής της ζωοκλοπής και ζωοκτονίας από κοινού και κατ΄ εξακολούθηση και του Νόμου για Πρόληψη και Καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Επιπλέον στη σχηματισθείσα δικογραφία συμπεριλαμβάνονται ακόμα τρεις ημεδαποί ηλικίας 52, 27 και 24 ετών οι οποίοι αναζητούνται να συλληφθούν δυνάμει εν λόγω ενταλμάτων σύλληψης.

Ειδικότερα από την εμπεριστατωμένη και ενδελεχή αστυνομική έρευνα και προανάκριση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου καθώς και την κατάλληλη αξιοποίηση και αξιολόγηση στοιχείων, προέκυψε η συγκρότηση και λειτουργία εγκληματικής ομάδας με συγκεκριμένη δομή για την από κοινού τέλεση κακουργηματικών περιπτώσεων ζωοκλοπών όπου τα μέλη αναλάμβαναν διακριτούς και αλληλοϋποστηριζόμενους ή αυτοτελείς ρόλους στο πλαίσιο της συλλογικής τους δράσης.

Από την εν λόγω δραστηριότητα επιδιώκονταν παράνομο περιουσιακό όφελος ενώ τους επέφερε και άλλη μακροχρόνια κερδοφορία.

Κατά την διάρκεια της προανάκρισης διενεργήθηκαν τρεις αστυνομικές έρευνες σε οικίες και ποιμνιοστάσια που κατέχουν και χρησιμοποιούν οι δράστες και πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι – καταμετρήσεις ποιμνίων, όπου βεβαιώθηκαν παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας και εφαρμόσθηκε η αυτόφωρη διαδικασία .

Επιπλέον εξακριβώθηκε η τέλεση (3) περιπτώσεων ζωοκλοπής και μέρος των αφαιρεθέντων ποιμνίων που βρέθηκε στην κατοχή τους κατασχέθηκε.
Οι ανωτέρω περιπτώσεις ζωοκλοπής συμπεριλήφθηκαν στην σχηματισθείσα δικογραφία που είχε ως αποτέλεσμα την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων σύλληψης.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως»

