Κρήτη: Τουρισμός, ακτοπλοϊκά, τιμές, στο επίκεντρο συνεδρίου

Ο τουρισμός, οι τιμές στα ακτοπλοϊκά, το περιβάλλον, η ηλεκτροκίνηση, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, στο επίκεντρο του Greece Talks στις Γούβες, στο Grecotel Amirandes.

Το συνέδριο οργανώνουν το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό media στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Πρώτο Θέμα και την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.

Οπως μετέδωσε η ηρακλειώτικη ιστοσελίδα cretalive, στη συζήτηση με θέμα «Κρήτη: Συνδέοντας τον προορισμό με τον κόσμο» συμμετέχουν οι Κωστής Χατζηδάκης, Μάρι Δασκαλαντωνάκη – Διευθύνουσα Σύμβουλος, Grecotel, Ιωάννης Γρύλος – Ιδρυτής και Πρόεδρος, Όμιλος IOGR (SKY express), Κυριάκος Μάγειρας – Εκτελεστικός Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Attica Group, Ανδρέας Ταπραντζής – CEO, AVIS Greece και συντονίζει ο Μπάμπης Κούτρας.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης έδωσε έμφαση στην ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος, σημειώνοντας ότι αυτό συνιστά τον πραγματικό πλούτο της Ελλάδας.

Όπως ανέφερε, αν καταστραφεί το φυσικό και πολιτιστικό κεφάλαιο της χώρας, θα υπονομευθεί και η ίδια η αξία της περιουσίας και των αναπτυξιακών της δυνατοτήτων. Τόνισε ότι μια περιοχή που υποβαθμίζεται χάνει αξία και δεν μπορεί να αναπτυχθεί με τους ρυθμούς που θα έπρεπε, υπογραμμίζοντας πως η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι απλώς ζήτημα θεσμικών προβλέψεων, αλλά βασική προϋπόθεση οικονομικής προόδου. Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η βιώσιμη ανάπτυξη, ώστε να στηριχθεί ένας βιώσιμος τουρισμός, να ενισχυθούν τα εισοδήματα και να αυξηθούν τα δημόσια έσοδα.

Ταπραντζής: Η Κρήτη είναι ένας προορισμός τουλάχιστον 10 μηνών

Η Κρήτη πλέον είναι ένας προορισμός τουλάχιστον 10 μηνών, μην πω όλου του χρόνου, είπε ο Ανδρέας Ταπραντζής, CEO της Avis Greece.

«Είναι ευθύνη όλων μας να διατηρήσουμε τις φυσικές ομορφιές του νησιού, την ιδιαιτερότητα της τουριστικής εμπειρίας στην Κρήτη, που είναι πραγματικά μια κορυφαία εμπειρία. Και σε αυτό το πλαίσιο, η Avis επενδύει και στο ελεγκτικό στόλο», ανέφερε.

Μάγειρας: Θα κατεβάσουμε στην Κρήτη τρία πολύ μοντέρνα πλοία

Το μέλλον της αεροπορίας είναι ζηλευτό. Πραγματικά η ακτοπλοΐα ζηλεύει την αεροπορία. Έχει ένα μια τεράστια ανάπτυξη και καλώς την έχει και καλώς γίνονται επενδύσεις το είπα και πριν, είπε ο εκτελεστικός πρόεδρος του ΔΣ της Attica Group Κυριάκος Μάγειρας.

Η εταιρεία θα κατευθύνει στην Κρήτη τρία μοντέρνα πλοία, που τώρα κάνουν την κρουαζιέρα της Αδριατικής. Θα αναβαθμιστεί το προϊόν αλλά και ο αριθμός των καμπίνων που είναι διαθέσιμες κατά 30%, ενώ θα αναβαθμιστεί η χωρητικότητα των πλοίων για να κουβαλάνε φορτηγά κατά 25%.

Τα λιμάνια της Κρήτης είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση και θα είναι σε καλύτερη κατάσταση από τα λιμάνια της υπόλοιπης Ελλάδας. Το πρόβλημα της ακτοπλοΐας δεν είναι η Κρήτη, είναι και η υπόλοιπη Ελλάδα, είπε, υποστηρίζοντας ότι η χώρα θα πρέπει να επενδύσει και σε μέρη που δεν έχουν τέτοιες προοπτικές για να διατηρήσουν τον κόσμο εκεί.

Δασκαλαντωνάκη: Αυτό για το οποίο πρέπει να ανησυχούμε είναι ο πληθωρισμός, η ακρίβεια

Καθησυχαστική ήταν η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Grecotel Μάρι Δασκαλαντωνάκη για την ανταγωνιστικότητα του εγχώριου τουριστικού προϊόντος.

«Αυτό που πρέπει να ανησυχούμε και πρέπει να αυξηθεί η υπευθυνότητα των ανθρώπων που κυβερνούν, είτε στην Αθήνα είτε στις τοπικές κοινωνίες, είναι ο πληθωρισμός. Είναι η ακρίβεια», σημείωσε, λέγοντας ότι το 70% των πελατών στα ξενοδοχεία της Grecotel είναι από το εξωτερικό.

Χατζηδάκης: Οι δράσεις για την διαχείριση των υδάτων

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης αναφέρθηκε και στα μεγάλα έργα υποδομής στην Κρήτη, σημειώνοντας ότι από τη Δαμάστα, κοντά στο Ηράκλειο, λειτουργεί πλέον ο βασικός σταθμός μέσω του οποίου ηλεκτροδοτείται το νησί. Όπως είπε, η Κρήτη διαθέτει πλέον δύο ηλεκτρικές διασυνδέσεις, μία μικρότερη από τα Χανιά προς την Πελοπόννησο και μία μεγάλη από την Αθήνα, προσθέτοντας ότι το συγκεκριμένο έργο ξεκίνησε όταν ο ίδιος ήταν υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και πλέον έχει πάρει σάρκα και οστά.

Ο κ. Χατζηδάκης χαρακτήρισε το έργο ιδιαίτερα σημαντικό, επισημαίνοντας και το θετικό περιβαλλοντικό του αποτύπωμα, καθώς, όπως ανέφερε, οδηγεί στο κλείσιμο των μονάδων στα Λινοπεράματα. Σημείωσε μάλιστα ότι πρόκειται για μια ανάγκη που, όπως είπε, άκουγε να τίθεται ήδη από τα παιδικά του χρόνια.

Αναφερόμενος στη διαχείριση των υδάτων, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει αποφασίσει για περιοχές όπως η Κρήτη να προχωρήσει σε πιο κεντρική διαχείριση, με στόχο να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας, μεγαλύτερη ταχύτητα και αυξημένη αποτελεσματικότητα.

Διακρατικές συμφωνίες για εργατικό δυναμικό στον τουρισμό από άλλες χώρες

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε ότι σήμερα η ανεργία έχει υποχωρήσει στο 7,5% και ότι έχουν δημιουργηθεί 560.000 θέσεις εργασίας, σημειώνοντας ωστόσο ότι στον τουρισμό εξακολουθούν να καταγράφονται ελλείψεις προσωπικού, καθώς -όπως είπε- ξενοδόχοι δηλώνουν ότι δεν μπορούν να βρουν Έλληνες εργαζόμενους για συγκεκριμένες θέσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε ότι η κυβέρνηση προωθεί διακρατικές συμφωνίες τόσο για τον τουρισμό όσο και για τις αγροτικές εργασίες, με στόχο την προσέλκυση εργατικού δυναμικού από άλλες χώρες, υπογραμμίζοντας όμως ότι η διαδικασία αυτή πρέπει να γίνει οργανωμένα και με κεντρική διαχείριση.

Κατά 18% αυξήθηκε το κόστος αυτοκινήτων και συντήρησης από το 2024 έως το 2025

Η αύξηση του κόστους απόκτησης νέων αυτοκινήτων και συντήρησής τους από το 2024 στο 2025 ήταν της τάξης του 18%, είπε ο CEO της AVIS Greece, Ανδρέας Ταπραντζής, λέγοντας ότι τα καινούρια αυτοκίνητα είναι πιο ακριβά.

Ο κ. Ταπραντζής έθεσε ζήτημα φοροδιαφυγής, λέγοντας ότι ένα μεγάλο μέρος της αγοράς λειτουργεί εκτός ρύθμισης, με αποτέλεσμα να φοροδιαφεύγει, να μην κόβει παραστατικά, να ανταγωνίζεται με άλλους όρους τις άλλες εταιρείες.

Το ακτοπλοϊκό κόστος στην Ελλάδα είναι πάνω από 30 χρόνια

Η απανθρακοποίηση στην ακτοπλοΐα είναι σε κρίσιμο σημείο, ανέφερε ο Εκτελεστικός Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου της Attica Group Κυριάκος Μάγειρας, που συνέκρινε την κατάσταση με την ταινία όπου κάποιος λέει «όχι άλλο κάρβουνο», ενώ η ταινία ονομάζεται «Ορατότης Μηδέν».

Επισημαίνει ότι η χώρα πρέπει να αποφασίσει αν το LNG (Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο) είναι πράσινο καύσιμο ή αν κάτι άλλο πρέπει να θεωρείται ως τέτοιο, προσδιορίζοντας ότι για να «πρασινίσουμε» τη ναυτιλία, πρέπει να έχουμε έναν σαφή στόχο.

Επιπλέον, εξήγησε ότι η κατασκευή κάθε πλοίου απαιτεί περίπου τρία χρόνια. Ως εκ τούτου, μια απόφαση που θα ληφθεί σήμερα θα επηρεάσει τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις σε 3 χρόνια.

Σχετικά με τις ανάγκες της ακτοπλοΐας, ανέφερε ότι η προτεραιότητα είναι να προσφέρεται ένα προϊόν πιο φρέσκο, ελπίζοντας ότι τα ελληνικά ναυπηγεία θα μπορέσουν να προσφέρουν ένα πιο οικονομικό προϊόν που θα επιτρέπει τη διατήρηση χαμηλών εισιτηρίων για τους επιβάτες.

Γρύλος: H Sky Express μετέφερε τα τελευταία 4 χρόνια πάνω από 3 εκατομμύρια επιβάτες στην Κρήτη

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχουμε μεταφέρει εμείς πάνω από 3 εκατομμύρια επιβάτες στην Κρήτη και έχουμε κάνει πάνω από 20.000 πτήσεις, ανέφερε ο Ιωάννης Γρύλος της Sky Express, μιλώντας στο πάνελ «Κρήτη: Συνδέοντας τον προορισμό με τον κόσμο» με moderator τον Μπάμπη Κούτρα.

Η αεροπορική εταιρεία, ανέφερε, γνωρίζει τις νέες τάσεις και την εξελιγμένη τεχνολογία, έχει αναπτυχθεί και πλέον συμμετέχει δυναμικά στον ανταγωνισμό, αντιμετωπίζοντας μεγάλες αεροπορικές εταιρείες όπως η Air France, η Lufthansa και η Swiss. Εξήγησε ότι αυτό αποδεικνύει την ικανότητα της εταιρείας να προσαρμοστεί στις νέες ανάγκες του ταξιδιωτικού κλάδου, προσφέροντας ένα νέο, σύγχρονο τρόπο ταξιδιού, που εκτιμά ότι θα παραμείνει και στο μέλλον.

Δασκαλαντωνάκη: Η Κρήτη ζει μια εποχή ανάπτυξης, θα συνεχίσει να τη ζει

«Η Κρήτη ζει μια εποχή ανάπτυξης. Θα συνεχίσει να τη ζει, γιατί είμαστε εμείς εδώ, έχουμε μεγάλη, μεγάλη προοπτική σε όλους τους τομείς» δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος της Grecotel Μάρι Δασκαλαντωνάκη.

«Ο τουρισμός είναι κινητήρια δύναμη, χρειαζόμαστε τους ανθρώπους που έρχονται. Μαζί με αυτό αναπτύσσονται πολλοί τομείς. Ο πρωτογενής τομέας, που είναι το σημαντικό», ανέφερε

Χατζηδάκης: Εξετάζουμε παρεμβάσεις για τις τιμές και στα ακτοπλοϊκά

Για το ζήτημα των τιμών, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να παρέμβει στον παγκόσμιο πληθωρισμό, μπορεί όμως να κινηθεί απέναντι στην αισχροκέρδεια. Σε ό,τι αφορά τις ακτοπλοϊκές μεταφορές, σημείωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με τις επιχειρήσεις και ότι οι τελικές αποφάσεις θα εξαρτηθούν και από το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Υπενθύμισε ακόμη ότι πέρσι η μείωση των λιμενικών τελών κατά 50% οδήγησε σε μείωση των τιμών στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, ενώ επί της παρούσας κυβέρνησης μειώθηκε και ο ΦΠΑ.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη συζήτηση που γίνεται στο πλαίσιο της πράσινης πολιτικής της ΕΕ για την ακτοπλοΐα και την αεροπλοΐα, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη εξασφαλίσει δεκαετή εξαίρεση, ώστε να παραμείνει στο ισχύον καθεστώς.

Η ηλεκτροκίνηση δεν είναι ακόμη το δημοφιλέστερο μέσο μετακίνησης στην Κρήτη

Η ηλεκτροκίνηση στην Κρήτη δεν είναι ακόμη το δημοφιλέστερο μέσο μετακίνησης, κυρίως λόγω των μεγάλων αποστάσεων και της ανησυχίας για την αυτονομία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, παρά την ύπαρξη υποδομών φόρτισης, οι οποίες είναι περιορισμένες είπε ο CEO της AVIS Greece Ανδρέας Ταπραντζής.

Ταυτόχρονα, αναφέρθηκε στις τεράστιες δημόσιες επενδύσεις, άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, που θα πραγματοποιηθούν τα επόμενα χρόνια για την αναβάθμιση του ΒΟΑΚ, την κατασκευή νέου αεροδρομίου και τις επεκτάσεις στα λιμάνια, επισημαίνοντας ότι αυτά τα έργα θα συμβάλουν σημαντικά στην ανάπτυξη της Κρήτης.

Μάγειρας: Στην Κρήτη έχουμε 11,5 εκατομμύρια επιβάτες από αεροπλάνα και 1,6 εκατομμύρια από τα πλοία

Στην ανάγκη αναβάθμισης και των λιμανιών αναφέρθηκε ο εκτελεστικός πρόεδρος του ΔΣ της Attica Group Κυριάκος Μάγειρας.

Το νησί έχει 11,5 εκατομμύρια επιβάτες από αεροπλάνα και 1,6 εκατομμύρια από τα πλοία. «Τι είναι λαϊκό;» διερωτήθηκε.

Σχολίασε ότι τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια είναι πράγματι ακριβά, αλλά σημείωσε ότι η ποιότητα της υπηρεσίας δεν μπορεί να βασίζεται σε παλιά πλοία και λιμάνια, που είναι συχνά 40 ή 50 ετών.

Αναφέρθηκε στις δύσκολες συνέπειες των πρώτων δύο εβδομάδων του πολέμου, οι οποίες απορρίφθηκαν από την εταιρεία με μεγάλο κόστος. Τόνισε επίσης ότι το θέμα δεν είναι μόνο η τιμή των εισιτηρίων, αλλά και ο ναύλος των φορτηγών, και ότι η εταιρεία βρίσκεται σε συζητήσεις με την κυβέρνηση για το πώς να αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα.

Σχετικά με τις τιμές, σημείωσε ότι αν καταφέρουν να τις κρατήσουν χαμηλές, θα είναι θετικό και για την τοπική οικονομία, αλλά αν δεν το πετύχουν, θα υπάρξουν προβλήματα γενικότερα. Επίσης, αναφέρθηκε στην πρόβλεψη για 15 εκατομμύρια επιβάτες στο Καστέλλι, σχεδόν διπλασιάζοντας τις αρχικές εκτιμήσεις των 8,5 εκατομμυρίων, και εξήγησε πόσο σημαντική είναι αυτή η αύξηση για τις ανάγκες πρώτων υλών και την υποδομή της περιοχής.