Κρήτη: Τον έπιασαν για κοκαΐνη σε κρουασάν!

Σε κρουασάν φέρεται ότι είχε κρύψει την κοκαίνη ένας 27χρονος τον οποίο συνέλαβαν αστυνομικοί του Τμήματος Μεταγωγών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την ηρακλειώτικη ιστοσελίδα cretalive, στη σύλληψη του 27χρονου άντρα παλαιστινιακής καταγωγής, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά τον εντοπισμό μικροποσότητας κοκαΐνης μέσα σε τρόφιμο που προοριζόταν για κρατούμενους αλλοδαπούς, στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας είχε παραδώσει σακούλα με διάφορα είδη για κρατούμενους, μέσα στην οποία υπήρχε και κρουασάν. Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από αστυνομικούς -όπως προβλέπεται σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση- εντοπίστηκε εντός της ζύμης του κρουασάν μικροποσότητα κοκαΐνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 27χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη τελικά στην περιοχή της Παραλιακής. Μάλιστα, η σύλληψή του έγινε από αστυνομικούς που βρίσκονταν εκτός υπηρεσίας, οι οποίοι, ενώ απολάμβαναν τη βόλτα τους, τον αναγνώρισαν.