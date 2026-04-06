Κρήτη: Ταυτοποιήθηκε 33χρονος για τον εμπρηστικό μηχανισμό σε καφετέρια

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Εξελίξεις σημειώθηκαν στην υπόθεση της τοποθέτησης εμπρηστικού μηχανισμού έξω από καφετέρια στη λεωφόρο Παπαναστασίου, στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με  πληροφορίες, ένας 33χρονος Ουκρανός φέρεται να είναι ο άνθρωπος που τοποθέτησε και πυροδότησε τον μηχανισμό, στα τέλη Μαρτίου, ο οποίος τελικά δεν λειτούργησε όπως είχε σχεδιαστεί.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες που μετέδωσε ο ηρακλειώτικος ιστότοπος cretalive, στον 33χρονο Ουκρανό, που συνελήφθη στο πλαίσιο του Αυτοφώρου με την κατηγορία της απείθειας, φέρεται να ανατέθηκε από έναν 58χρονο Έλληνα, η τοποθέτηση και πυροδότηση του εμπρηστικού μηχανισμού, έναντι του ποσού των 2.000 ευρώ.

Η ταυτοποίηση του 33χρονου, κατά τις πληροφορίες, προέκυψε από τον συνδυασμό στοιχείων, με βασικότερο το βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Καθοριστικό ρόλο φαίνεται να έπαιξε και το γεγονός ότι ο δράστης ενήργησε χωρίς να λάβει ιδιαίτερα μέτρα προφύλαξης.

Αργά το μεσημέρι της Μ. Δευτέρας η Αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται:

«Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου εξιχνιάστηκε υπόθεση τοποθέτησης αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού σε  επιχείρηση  στο Ηράκλειο.
Ειδικότερα, ξημερώματα της 29.03.2026  άγνωστος δράστης τοποθέτησε σε είσοδο επιχείρησης  ιδιοκτησίας ημεδαπού αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, ο οποίος δεν ανεφλέγη λόγω τεχνικής αστοχίας.
Από την εμπεριστατωμένη έρευνα και την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων των αστυνομικών της ανωτέρω υπηρεσίας ταυτοποιήθηκε ως δράστης 33χρονος αλλοδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για  απόπειρα έκρηξης, κατασκευή, προμήθεια ή κατοχή εκρηκτικών υλών, ενώ σε κατ΄οίκον έρευνα που διενεργήθηκε αρνήθηκε να συμμορφωθεί και συνελήφθη.
Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου».

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

