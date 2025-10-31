menu
21.3 C
Chania
Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Κρήτη: Τα Αποθέματα Βιόσφαιρας ως παγκόσμια εργαστήρια αειφόρου ανάπτυξης

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης δέχτηκε σήμερα στην Περιφέρεια Κρήτης αντιπροσωπεία της UNESCO, καθώς και την Επίτροπο Περιβάλλοντος της Κύπρου, σε μια συνάντηση που εστίασε στον κρίσιμο ρόλο των Αποθεμάτων Βιόσφαιρας ως εργαστηρίων για την εφαρμογή της αειφόρου ανάπτυξης.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας Κρήτης «στη συνάντηση συμμετείχαν ο καθηγητής Μιχαήλ Σκούλλος, Πρόεδρος της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής του προγράμματος «Άνθρωπος και Βιόσφαιρα» (MAB) της UNESCO, η Πρόεδρος του Αποθέματος Βιόσφαιρας UNESCO Αστερουσίων Θεανώ Βρέντζου, η Επικεφαλής του Πολιτιστικού Τμήματος του γραφείου της UNESCO για την επιστήμη και τον πολιτισμό στην Ευρώπη, Frederica Auber, από το ίδιο γραφείο και από το Τμήμα Επιστήμης και Περιβάλλοντος η Franca Bampa και η Επίτροπος Περιβάλλοντος και Σύμβουλος του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Αντωνία Θεοδοσίου.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία χαρακτηρίστηκε ως ιδιαίτερα γόνιμη, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης του «Πανεπιστημίου των Αστερουσίων». Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σύζευξη της πολιτιστικής και της φυσικής κληρονομιάς εντός των αποθεμάτων. Όπως τονίστηκε, τα αποθέματα βιόσφαιρας αναγνωρίζονται διεθνώς ως περιοχές-κλειδιά για την αειφόρο ανάπτυξη. Η Κρήτη φιλοξενεί δύο – Αστερούσια και Φαράγγι Σαμαριάς – στοιχείο που την καθιστά ξεχωριστό προορισμό. Στόχος είναι ο συνδυασμός της προστασίας του περιβάλλοντος, των μνημείων και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς με μια ανάπτυξη που καλύπτει τις ανάγκες της παρούσας γενιάς, χωρίς να υποθηκεύει το μέλλον των επόμενων.
Όπως ενημέρωσε ο Μιχαήλ Σκούλλος το πρόγραμμα θα συνεχιστεί τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο διαδικτυακά (online), με τη συμμετοχή εκατοντάδων ανθρώπων από 250 περιοχές απ’ όλο τον κόσμο, αναδεικνύοντας τα Αστερούσια και την Κρήτη.

Στη συνάντηση συζητήθηκε επίσης ο ρόλος των Αστερουσίων ως παραδείγματος καλής πρακτικής. Η παρουσία της Επιτρόπου Περιβάλλοντος Κύπρου, Αντωνίας Θεοδοσίου, υπογράμμισε το ενδιαφέρον της Κύπρου να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία των Αστερουσίων, στην περιοχή της Πάφου, καθώς η ίδια ήρθε να διαπιστώσει στην πράξη την εφαρμογή αυτής της ολιστικής προσέγγισης, ώστε να αποτελέσει παράδειγμα για αντίστοιχες δράσεις.
Ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης στον θεσμό, αναφερόμενος στην παγκόσμια σημασία του. Ο Σταύρος Αρναουτάκης τόνισε πως η Περιφέρεια Κρήτης αντιλαμβάνεται πλήρως τον ρόλο των αποθεμάτων και προσβλέπει στην πρόοδο του θεσμού, επισημαίνοντας παράλληλα ότι πολλά προγράμματα της Περιφέρειας ήδη εμπνέονται και ακολουθούν τις κατευθύνσεις που θέτουν τα αποθέματα βιόσφαιρας.

Από την πλευρά τους, τόσο η Πρόεδρος του Αποθέματος Βιόσφαιρας UNESCO Αστερουσίων Θεανώ Βρέντζου, όσο και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής του προγράμματος «Άνθρωπος και Βιόσφαιρα» Μιχαήλ Σκούλλος, ευχαρίστησαν θερμά τον Περιφερειάρχη για τη διαχρονική και ουσιαστική στήριξή του, η οποία, όπως υπογράμμισαν, είναι καθοριστική για την επιτυχία και την παγκόσμια αναγνώριση του θεσμού»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum