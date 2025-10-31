Κρήτη: Τα Αποθέματα Βιόσφαιρας ως παγκόσμια εργαστήρια αειφόρου ανάπτυξης

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης δέχτηκε σήμερα στην Περιφέρεια Κρήτης αντιπροσωπεία της UNESCO, καθώς και την Επίτροπο Περιβάλλοντος της Κύπρου, σε μια συνάντηση που εστίασε στον κρίσιμο ρόλο των Αποθεμάτων Βιόσφαιρας ως εργαστηρίων για την εφαρμογή της αειφόρου ανάπτυξης.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας Κρήτης «στη συνάντηση συμμετείχαν ο καθηγητής Μιχαήλ Σκούλλος, Πρόεδρος της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής του προγράμματος «Άνθρωπος και Βιόσφαιρα» (MAB) της UNESCO, η Πρόεδρος του Αποθέματος Βιόσφαιρας UNESCO Αστερουσίων Θεανώ Βρέντζου, η Επικεφαλής του Πολιτιστικού Τμήματος του γραφείου της UNESCO για την επιστήμη και τον πολιτισμό στην Ευρώπη, Frederica Auber, από το ίδιο γραφείο και από το Τμήμα Επιστήμης και Περιβάλλοντος η Franca Bampa και η Επίτροπος Περιβάλλοντος και Σύμβουλος του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Αντωνία Θεοδοσίου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία χαρακτηρίστηκε ως ιδιαίτερα γόνιμη, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης του «Πανεπιστημίου των Αστερουσίων». Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σύζευξη της πολιτιστικής και της φυσικής κληρονομιάς εντός των αποθεμάτων. Όπως τονίστηκε, τα αποθέματα βιόσφαιρας αναγνωρίζονται διεθνώς ως περιοχές-κλειδιά για την αειφόρο ανάπτυξη. Η Κρήτη φιλοξενεί δύο – Αστερούσια και Φαράγγι Σαμαριάς – στοιχείο που την καθιστά ξεχωριστό προορισμό. Στόχος είναι ο συνδυασμός της προστασίας του περιβάλλοντος, των μνημείων και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς με μια ανάπτυξη που καλύπτει τις ανάγκες της παρούσας γενιάς, χωρίς να υποθηκεύει το μέλλον των επόμενων.

Όπως ενημέρωσε ο Μιχαήλ Σκούλλος το πρόγραμμα θα συνεχιστεί τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο διαδικτυακά (online), με τη συμμετοχή εκατοντάδων ανθρώπων από 250 περιοχές απ’ όλο τον κόσμο, αναδεικνύοντας τα Αστερούσια και την Κρήτη.

Στη συνάντηση συζητήθηκε επίσης ο ρόλος των Αστερουσίων ως παραδείγματος καλής πρακτικής. Η παρουσία της Επιτρόπου Περιβάλλοντος Κύπρου, Αντωνίας Θεοδοσίου, υπογράμμισε το ενδιαφέρον της Κύπρου να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία των Αστερουσίων, στην περιοχή της Πάφου, καθώς η ίδια ήρθε να διαπιστώσει στην πράξη την εφαρμογή αυτής της ολιστικής προσέγγισης, ώστε να αποτελέσει παράδειγμα για αντίστοιχες δράσεις.

Ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης στον θεσμό, αναφερόμενος στην παγκόσμια σημασία του. Ο Σταύρος Αρναουτάκης τόνισε πως η Περιφέρεια Κρήτης αντιλαμβάνεται πλήρως τον ρόλο των αποθεμάτων και προσβλέπει στην πρόοδο του θεσμού, επισημαίνοντας παράλληλα ότι πολλά προγράμματα της Περιφέρειας ήδη εμπνέονται και ακολουθούν τις κατευθύνσεις που θέτουν τα αποθέματα βιόσφαιρας.

Από την πλευρά τους, τόσο η Πρόεδρος του Αποθέματος Βιόσφαιρας UNESCO Αστερουσίων Θεανώ Βρέντζου, όσο και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής του προγράμματος «Άνθρωπος και Βιόσφαιρα» Μιχαήλ Σκούλλος, ευχαρίστησαν θερμά τον Περιφερειάρχη για τη διαχρονική και ουσιαστική στήριξή του, η οποία, όπως υπογράμμισαν, είναι καθοριστική για την επιτυχία και την παγκόσμια αναγνώριση του θεσμού»