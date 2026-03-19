Κρήτη: Συνεργασία Ιατρικής Σχολής – Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

Στις 3 Μαρτίου 2026, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) αναγνώρισε την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης ως Συνεργαζόμενο Κέντρο (WHO Collaborating Centre) στην Ποιότητα της Φροντίδας και στις Εστιασμένες στον Πληθυσμό Πολιτικές Υγείας (Quality of Care and People-Centred Health Policies).

Οπως ανακοινώθηκε από την Ιατρική Σχολή, το Κέντρο δεσμεύεται εντός μιας τετραετίας να υλοποιήσει τρεις πυλώνες δράσεων και είναι ανοιχτό για συμμετοχή σε κάθε ενδιαφερόμενο μέλος της Ιατρικής Σχολής και της ευρύτερης κοινότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης:

1. Διάχυση της γνώσης και δέσμευση των φορέων της κοινωνίας για την θεμελίωση πολιτικών που βασίζονται στις ανάγκες του πληθυσμού στην περιοχή της Μεσογείου.

2. Ανάπτυξη υποδομών και εργαλείων για την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας, με εστίαση στη συμπονετική φροντίδα και την αξιοπρέπεια.

3. Προτυποποίηση των διαδικασιών για την παροχή εστιασμένης στον ασθενή φροντίδας και την πλοήγηση στα συστήματα υγείας.

Η απονομή της επίσημης πιστοποίησης στην Ιατρική Σχολή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο μιας κλειστής εκδήλωσης του ΠΟΥ στο Υπουργείο Υγείας, στην Αθήνα. Την πιστοποίηση παρέλαβε από το Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Γραφείου του ΠΟΥ, Δρ. Hans Kluge, ο Ομότιμος Καθηγητής κύριος Χρήστος Λιονής που ηγήθηκε της προσπάθειας, εκ μέρους της Κοσμήτορος της Ιατρικής Σχολής Καθηγήτριας κυρίας Ελένης Παπαδάκη.

Η επίσημη, ανοιχτή, τελετή ανάδειξης της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης ως Κέντρο Συνεργασίες του ΠΟΥ θα πραγματοποιηθεί στις 19 Μαΐου 2026. Λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν σε επόμενη ανακοίνωση.