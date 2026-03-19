menu
11.7 C
Chania
Πέμπτη, 19 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Κρήτη: Συνεργασία Ιατρικής Σχολής – Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Στις 3 Μαρτίου 2026, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) αναγνώρισε την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης ως Συνεργαζόμενο Κέντρο (WHO Collaborating Centre) στην Ποιότητα της Φροντίδας και στις Εστιασμένες στον Πληθυσμό Πολιτικές Υγείας (Quality of Care and People-Centred Health Policies).

Οπως ανακοινώθηκε από την Ιατρική Σχολή, το Κέντρο δεσμεύεται εντός μιας τετραετίας να υλοποιήσει τρεις πυλώνες δράσεων και είναι ανοιχτό για συμμετοχή σε κάθε ενδιαφερόμενο μέλος της Ιατρικής Σχολής και της ευρύτερης κοινότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης:
1. Διάχυση της γνώσης και δέσμευση των φορέων της κοινωνίας για την θεμελίωση πολιτικών που βασίζονται στις ανάγκες του πληθυσμού στην περιοχή της Μεσογείου.
2. Ανάπτυξη υποδομών και εργαλείων για την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας, με εστίαση στη συμπονετική φροντίδα και την αξιοπρέπεια.
3. Προτυποποίηση των διαδικασιών για την παροχή εστιασμένης στον ασθενή φροντίδας και την πλοήγηση στα συστήματα υγείας.

Η απονομή της επίσημης πιστοποίησης στην Ιατρική Σχολή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο μιας κλειστής εκδήλωσης του ΠΟΥ στο Υπουργείο Υγείας, στην Αθήνα. Την πιστοποίηση παρέλαβε από το Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Γραφείου του ΠΟΥ, Δρ. Hans Kluge, ο Ομότιμος Καθηγητής κύριος Χρήστος Λιονής που ηγήθηκε της προσπάθειας, εκ μέρους της Κοσμήτορος της Ιατρικής Σχολής Καθηγήτριας κυρίας Ελένης Παπαδάκη.

Η επίσημη, ανοιχτή, τελετή ανάδειξης της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης ως Κέντρο Συνεργασίες του ΠΟΥ θα πραγματοποιηθεί στις 19 Μαΐου 2026. Λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν σε επόμενη ανακοίνωση.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum