Κρήτη: Συνελήφθη για πυρκαγιά σε οικόπεδο

Συνελήφθη χθες, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου, ημεδαπός, για πυρκαγιά που προκλήθηκε σε οικοπεδικό χώρο, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Ηρακλείου, σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Σώμα.