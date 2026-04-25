Κρήτη: Συνεχίζονται οι βροχοπτώσεις – Τι αναφέρει το Meteo

Συνεχίζονται οι βροχοπτώσεις στην Κρήτη αλλά κατά τόπους και στις Νότιες Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα, το Σάββατο 25/04.

Στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr, όπως αναφέρουν οι Α. Καραγιαννίδης και Κ. Λαγουβάρδος, «παρακολουθούμε συνεχώς την εξέλιξη του καιρού χρησιμοποιώντας τόσο το πυκνό δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών μας όσο και δορυφορικά δεδομένα και προϊόντα».

Στον χάρτη της Εικόνας 1 παρουσιάζονται οι νεφώσεις στη χώρα στις 10:40, όπως αυτές καταγράφονται σε υπέρυθρο κανάλι του μετεωρολογικού δορυφόρου Meteosat-12 (με μπλε αποχρώσεις τα ψυχρότερα / υψηλότερα νέφη) καθώς και οι σταθμοί που καταγράφουν βροχόπτωση την ίδια στιγμή. Με κίτρινες, πορτοκαλί και κόκκινες κουκίδες σημειώνονται οι σταθμοί με ασθενή, μέτρια και ισχυρή βροχόπτωση αντίστοιχα. Μπορείτε να βλέπετε τους σχετικούς χάρτες σε σχεδόν πραγματικό χρόνο εδώ.

Στην Εικόνα 2 παρουσιάζεται η κατανομή της βροχόπτωσης στη χώρα έως τις 10:40 του Σαββάτου 25/04 καθώς και οι 8 σταθμοί του δικτύου με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής. Το μεγαλύτερο ύψος βροχής έως τη συγκεκριμένη ώρα έχει καταγραφεί στη Νεάπολη Λασιθίου και είναι ίσο με 37 χιλιοστά.