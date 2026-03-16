Κρήτη: Συνεχίζονται οι απολυμάνσεις για αποτροπή της ευλογιάς του προβάτου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
 Η Περιφέρεια Κρήτης ανακοίνωσε για τους εμπλεκόμενους στην αλυσίδα του κτηνοτροφικού κλάδου, όπως μεταφορείς ζώντων ζώων, γάλακτος και ζωοτροφών, ότι συνεχίζονται οι απολυμάνσεις στον οδικό άξονα του νησιού.

Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων πρόληψης για την αποτροπή εισαγωγής και διάδοσης της νόσου της ευλογιάς του προβάτου, έχει ξεκινήσει από την Τρίτη 03-03-2026 η εγκατάσταση και λειτουργία απολυμαντικών σταθμών σε δεκαέξι (16) σημεία του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις συστάσεις του αρμόδιου Υπουργείου και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Οι σταθμοί λειτουργούν από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 07:00 έως τις 14:00.

Οι κτηνοτρόφοι της κάθε Περιφερειακής Ενότητας μπορούν να διέρχονται από τα σημεία αυτά για την απολύμανση των οχημάτων τους. Η εφαρμογή του μέτρου κρίνεται απολύτως αναγκαία, λόγω της δραματικής έξαρσης της νόσου στην ηπειρωτική Ελλάδα και των σοβαρών επιπτώσεων που μπορεί να προκαλέσει στο ζωικό κεφάλαιο, στην κτηνοτροφική παραγωγή και στη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων της Κρήτης.

Χάρτης και Θέσεις Απολυμαντικών Σταθμών

Οι 16 απολυμαντικοί σταθμοί κατανέμονται ως εξής: πέντε (5) στην Π.Ε. Ηρακλείου, τέσσερις (4) στην Π.Ε. Χανίων, τέσσερις (4) στην Π.Ε. Ρεθύμνου και τρεις (3) στην Π.Ε. Λασιθίου.
(https://maps.app.goo.gl/YSGWZzqC1hVXDvD7A)

Ενημέρωση για αλλαγή θέσης απολυμαντικού σταθμού στην Π.Ε. Χανίων

Σημειώνεται ότι πραγματοποιήθηκε αλλαγή στη θέση ενός απολυμαντικού σταθμού στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.

Συγκεκριμένα, η θέση που βρισκόταν στον κόμβο του Ταυρωνίτη προς Βουκολιές με συντεταγμένες Χ: 35.517027, Ψ: 23.818779 (ΕΓΣΑ: 483419.11, 3930108.31), μεταφέρεται στη Δ.Ε. Ελευθερίου Βενιζέλου (Μουρνιές), στην οδό Αγίας Λαύρας, βόρεια του νεκροταφείου Μουρνιών, με συντεταγμένες Χ: 35.478329, Ψ: 24.012758 (ΕΓΣΑ: 501008, 3925807).

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Χ

Ψ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ

Σταθμός Γαζίου,

Σταθμός Γαζίου

35.322259

25.056008

Παλαιά Ε.Ο Ηρακλείου – Ρεθύμνου, Θέση Κουμπέδες

Σταθμός Πεζών

Σταθμός Πεζών

35.208942

25.196855

Χώρος παραλαβής Οινοστάφυλων της ένωσης Πεζών

Σταθμός Πραιτωρίων

Σταθμός Πραιτωρίων

35.037508

25.150078

Στο πρώην Βενζινάδικο της Aegean

Σταθμός Μοιρών

Σταθμός Μοιρών

35.048537

25.196855

Δίπλα στο Γραφείο Κτηνιατρικής Μοιρών

Σταθμός Αγ. Βαρβάρας

Σταθμός Αγ. Βαρβάρας

35.147437

24.998925

Χώρος Παλαιού Σφαγείου Αγ. Βαρβάρας

Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Χ

Ψ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ

Στον κόμβο των Βρυσσών (στο Εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου που υπάρχει μεγάλη αλάνα)

Σταθμός Βρυσσών

35.368865

24.215321

Στον κόμβο των Βρυσσών από κάτω (στο Εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου που υπάρχει μεγάλη αλάνα)

Δ/Δ Βουβάς Σφακίων,

Σταθμός Βουβάς

35.210716

24.195275

Στο χωριό Βουβάς Σφακίων, στη πλάστιγγα του Συνεταιρισμού

Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΝΟΥ (Μουρνιές) οδός Αγίας Λαύρας, βόρεια του νεκροταφείου Μουρνιών

Σταθμός Μουρνιών

35.478329

24.012758 (501008 , 3925807

Βόρεια του νεκροταφείου Μουρνιών

Κόμβος των Νωπηγείων

Σταθμός Νωπηγείων

35.502840

23.713451

Στον κόμβο των Νωπηγείων (δεξιά προς τη θάλασσα)

Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Χ

Ψ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ

Σταθμός στα Τρία Μοναστήρια

Σταθμός Τρία Μοναστήρια

35.3531421

24.4610677

Απέναντι από το βενζινάδικο της shell

Σταθμός Περάματος Μυλοποτάμου

Σταθμός Περάματος

35.3663281

24.7112996

Χουμεριανή διακλάδωση ( Πάρκινγκ κέντρου Μανούσος)

Σταθμός Αμαριώτικο

Σταθμός Αμαριώτικο

35.3478620

24.5219130

Σταθμός Ανωγείων

Σταθμός Ανωγείων

35.298240

24.859648

Θέση Ζερβού, Άγαλμα Νιώτη

Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Χ

Ψ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ

Πρατήριο καυσίμων-πλυντήριο οχημάτων στον αυχένα Αμπέλου-Οροπεδίου Λασιθίου-έξοδος προς Ηράκλειο

Σταθμός Πινακιανό

35.19956

25.46091

Πινακιανό

Πρατήριο καυσίμων-πλυντήριο οχημάτων στο Στόμιο Ιεράπετρας

Σταθμός Στόμιο

35.01224

25.66280

Νέα Ανατολή -Στόμιο Ιεράπετρας

Πρατήριο καυσίμων-πλυντήριο οχημάτων στην Τάρμαρο (διασταύρωση Σεισίου-Μιλάτου με παλαιά εθνική Οδό)

Σταθμός Τάρμαρο

35.29116

25.51035

Τάρμαρο Επαρχ. Οδός Σεισίου – Μαλίων

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση απαιτηθεί, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ανά Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρεια Κρήτης.

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

