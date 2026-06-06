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Σάββατο, 6 Ιουνίου, 2026
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Κρήτη: Σύλληψη 37χρονου για συμμετοχή στη Χαμάς

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Στο μικροσκόπιο των ελληνικών διωκτικών αρχών βρέθηκε ένας 37χρονος παλαιστινιακής καταγωγής, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη στο πλαίσιο ευρείας αντιτρομοκρατικής επιχείρησης. Η υπόθεση ερευνάται ως ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς οι αρχές εξετάζουν πιθανές διασυνδέσεις με πρόσωπα που έχουν απασχολήσει πρόσφατα τις διωκτικές αρχές στην Κύπρο.  Οι αρχές εξετάζουν τη φερόμενη εμπλοκή του σε δραστηριότητες που συνδέονται με τη Hamas, ενώ από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε Κρήτη και Αθήνα κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές, αποθηκευτικά μέσα και άλλο υλικό που αναμένεται να αξιολογηθεί στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ.: «Συνελήφθη σήμερα στην Κρήτη, μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΥΠ και της ΔΑΕΕΒ, 37χρονος αλλοδαπός παλαιστινιακής καταγωγής, κατηγορούμενος για ένταξη ως μέλος στην τρομοκρατική οργάνωση HAMAS, λήψη εκπαίδευσης, ταξίδι και σχεδιασμό τρομοκτραικών ενεργειών. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, συνδεόταν με πρόσφαρα συλληφθέντα άτομα στην Κύπρο για αδικήματα τρομοκρατίας. Κατά τις έρευνες σε οικίες στην Κρήτη και την Αθήνα εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, συσκευές κινητής τηλεφωνίας, φορητός η/υ, μέσα αποθήκευσης δεδομένων, τραπεζικές κάρτες και εργαστηριακός εξοπλισμός.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Οι έρευνες συνεχίζονται»

 

* φωτ. αρχείου

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