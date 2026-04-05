menu
13.3 C
Chania
Δευτέρα, 6 Απριλίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Κρήτη: Συλλήψεις για βεγγαλικά και κροτίδες – Ενας ανήλικος μεταξύ των συλληφθέντων

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την καταπολέμηση της χρήσης κροτίδων, βεγγαλικών και αυτοσχέδιων ειδών πυροτεχνίας, κατά την περίοδο των εορτών του Πάσχα που πραγματοποιούνται από τις Υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης ,συνελήφθησαν χθες (04.04.2026) σε Ρέθυμνο και Ηρακλειο ένας ημεδαπός και ένας ανήλικος ημεδαπός κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί βεγγαλικών και φωτοβολίδων .

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. « αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης πραγματοποίησαν χθες (04.04.2026) μεταμεσονύκτιες ώρες έλεγχο σε .Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 52χρονος ημεδαπός σε περιοχή του Ρεθύμνου κατά τη διάρκεια του οποίου βρήκαν στην κατοχή του και κατέσχεσαν -18- κροτίδες .
Επίσης, στο Ηρακλειο χθες (04.04.2026) το βράδυ αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου ,πραγματοποίησαν έλεγχο σε ανήλικο ημεδαπό στην κατοχή του οποίου βρήκαν και κατέσχεσαν -2- κροτίδες ενώ συνελήφθη και 50χονος ημεδαπός κηδεμόνας του ανηλίκου κατηγορούμενος για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Οι έλεγχοι από τις Υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης συνεχίζονται ενώ υπενθυμίζεται ότι:
• Η κατασκευή, η εμπορία, η αγορά, η κατοχή και η χρήση κροτίδων, καθώς και συσκευών εκτόξευσής τους, απαγορεύονται αυστηρά από την κείμενη νομοθεσία.
• Επισημαίνεται ότι κατά την πασχαλινή περίοδο απαγορεύεται η καύση βεγγαλικών.
• Οι γονείς και οι κηδεμόνες καλούνται να αποτρέπουν τα παιδιά από τη χρήση κροτίδων, βεγγαλικών και άλλων παρεμφερών ειδών, καθώς και από την αυτοσχέδια κατασκευή τους.
• Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δίδεται στην ενημέρωση των ανηλίκων για τον σοβαρό κίνδυνο πρόκλησης ατυχημάτων, τραυματισμών ή ακόμη και ακρωτηριασμών.
• Συνιστάται να μην επιτρέπεται στα παιδιά να προσεγγίζουν χώρους όπου γίνεται παράνομη χρήση ή καύση των συγκεκριμένων ειδών, καθώς ελλοχεύει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.
• Τονίζεται ότι τα βεγγαλικά και τα πυροτεχνήματα δεν είναι παιχνίδια, αλλά ιδιαίτερα επικίνδυνα υλικά, η χρήση των οποίων μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για τη σωματική ακεραιότητα και την ανθρώπινη ζωή»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum
// Phaistos ads