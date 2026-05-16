menu
28.4 C
Chania
Σάββατο, 16 Μαΐου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Κρήτη: Συλλήψεις για πλαστά χαρτονομίσματα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Τη σύλληψη πέντε ατόμων, κατηγορούμενων για εγκληματική ομάδα ,κυκλοφορία πλαστών νομισμάτων και άλλων μέσων πληρωμής και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, στο Ηράκλειο, ανακοίνωσε η Αστυνομία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατά το χρονικό διάστημα από 8 έως και 15 Μαΐου, άγνωστα άτομα πραγματοποιούσαν αγορές μικρού χρηματικού αντιτίμου από επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ηρακλείου για τις οποίες χρησιμοποιούσαν αμφιβόλου γνησιότητας χαρτονομίσματα ονομαστικής αξίας -200- ευρώ αποκομίζοντας έτσι οικονομικό όφελος.

Από την προανάκριση της ανωτέρω Υπηρεσίας , ταυτοποιήθηκαν δύο 18χρονοι ημεδαποί και τρεις ανήλικοι ημεδαποί οι οποίοι επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν -14- συναλλαγές σε επιχειρήσεις με τη χρήση χαρτονομισμάτων αμφιβόλου γνησιότητας ονομαστικής αξίας -200- ευρώ κάτι που πέτυχαν σε -10- περιπτώσεις.

Ανωτέρω εντοπίσθηκαν μεταμεσονύκτιες ώρες χθες (15.05.2026) από αστυνομικούς της ανωτέρω υπηρεσίας και σε έλεγχο που τους έγινε καθώς και σε νομότυπες έρευνες που ακολούθησαν σε Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο το οποίο χρησιμοποιούσαν κατά τις μετακινήσεις τους και στις οικίες τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν :

Το χρηματικό ποσό των -925- ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα
-2- χαρτονομίσματα ονομαστικής αξίας 200 ευρώ αμφιβόλου γνησιότητας
-5- συσκευές κινητών τηλεφώνων

Επίσης κατασχέθηκε Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο ως μέσο τέλεσης εγκληματικών πράξεων.

Επιπλέον συνελήφθη 45χρονη ημεδαπή κηδεμόνας για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και σχηματίσθηκε δικογραφία για το ίδιο αδίκημα σε δυο επιπλέον ημεδαπούς κηδεμόνες .

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum