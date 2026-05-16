Κρήτη: Συλλήψεις για πλαστά χαρτονομίσματα

Τη σύλληψη πέντε ατόμων, κατηγορούμενων για εγκληματική ομάδα ,κυκλοφορία πλαστών νομισμάτων και άλλων μέσων πληρωμής και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, στο Ηράκλειο, ανακοίνωσε η Αστυνομία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατά το χρονικό διάστημα από 8 έως και 15 Μαΐου, άγνωστα άτομα πραγματοποιούσαν αγορές μικρού χρηματικού αντιτίμου από επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ηρακλείου για τις οποίες χρησιμοποιούσαν αμφιβόλου γνησιότητας χαρτονομίσματα ονομαστικής αξίας -200- ευρώ αποκομίζοντας έτσι οικονομικό όφελος.

Από την προανάκριση της ανωτέρω Υπηρεσίας , ταυτοποιήθηκαν δύο 18χρονοι ημεδαποί και τρεις ανήλικοι ημεδαποί οι οποίοι επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν -14- συναλλαγές σε επιχειρήσεις με τη χρήση χαρτονομισμάτων αμφιβόλου γνησιότητας ονομαστικής αξίας -200- ευρώ κάτι που πέτυχαν σε -10- περιπτώσεις.

Ανωτέρω εντοπίσθηκαν μεταμεσονύκτιες ώρες χθες (15.05.2026) από αστυνομικούς της ανωτέρω υπηρεσίας και σε έλεγχο που τους έγινε καθώς και σε νομότυπες έρευνες που ακολούθησαν σε Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο το οποίο χρησιμοποιούσαν κατά τις μετακινήσεις τους και στις οικίες τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν :

Το χρηματικό ποσό των -925- ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα

-2- χαρτονομίσματα ονομαστικής αξίας 200 ευρώ αμφιβόλου γνησιότητας

-5- συσκευές κινητών τηλεφώνων

Επίσης κατασχέθηκε Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο ως μέσο τέλεσης εγκληματικών πράξεων.

Επιπλέον συνελήφθη 45χρονη ημεδαπή κηδεμόνας για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και σχηματίσθηκε δικογραφία για το ίδιο αδίκημα σε δυο επιπλέον ημεδαπούς κηδεμόνες .

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.