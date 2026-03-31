Τοπικά
Κρήτη: Στρατηγικής σημασίας η διασύνδεση τουρισμού – πρωτογενή τομέα

Γιάννης Λυβιάκης
Στρατηγική σημασία έχει η διασύνδεση του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα, όπως επισημάνθηκε στην εσπερίδα ενημέρωσης που πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Χανίων στο πλαίσιο διάκρισης της Περιφέρειας Κρήτης ως «Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026».

Ο Κυριάκος Κώτσογλου

Οπως ανέφερε σε δηλώσεις του, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Κρήτης, Κυριάκος Κώτσογλου, «ο στρατηγικός σχεδιασμός για τον τουρισμό περιλαμβάνει την κατά την άποψή μας στοιβάδα ενεργειών οι οποίοες θα πρέπει να τηρούνται για να μπορεί ένας προορισμός να βλέπει το μέλλον όσο γίνεται καλύτερα. Θα ξεκινήσει με την διάσημη Κρήτη, την Κρήτη των αριθμών και μετά θα ξεδιπλώσει μια σειρά προοπτικές και πτυχές της Κρήτης, όπως η ποικιλομορφία, η ανθεκτικότητα, η αειφορία, η συνεργατικότητα Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει ένας προορισμός να αναπτύσσεται ισόρροπα. Διαφορετικά η υπερίσχυση κάποιας ή κάποιων από των διαστάσεων του προκαλεί έλλειμμα ισορροπίας στον προορισμό».

Ο Σταύρος Μπαλαντίνος.

Ο εντεταλμένος σύμβουλος της Περιφέρειας Κρήτης, Σταύρος Μπαλαντίνος, ανέλυσε τη στρατηγική σημασία της διασύνδεσης του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα, στοχεύοντας στην ενίσχυση της τοπικής παραγωγής μέσα από τα ξενοδοχεία και την εστίαση.
Ο ίδιος μίλησε για την κρητική γαστρονομία ως μοχλός διαφοροποίησης και υπεραξίας και στο πλαίσιο της δράσης Supporter, παρουσίασε το πλαίσιο εμπλοκής των ξενοδοχείων και της εστίασης. «Θα προσπαθήσουμε να τους εμπλέξουμε με ένα ειδικό σήμα ως “supporter”, ως υποστηρικτές της όλης δράσης, με σκοπό να τους εντάξουμε σε ένα νέο πλαίσιο και να δημιουργήσουμε ένα οικοσύστημα που θα μας οδηγήσει, πέρα από τη διάκριση του 2026, στον στρατηγικό σχεδιασμό του 2030», εξήγησε. Επίσης, ανέφερε ότι «αυτή τη στιγμή υπάρχει μια απορρόφηση τοπικών προϊόντων από τα ξενοδοχεία και αυτό γίνεται κυρίως γιατί και οι πελάτες ψάχνουν πλέον την αυθεντική γεύση της Κρήτης. Είναι κάτι που οι πελάτες το ζήτησαν και έφτασε στη διοίκηση των ξενοδοχείων. Σίγουρα δεν είναι ακόμα τα ποσοστά και τα νούμερα που θα θέλαμε και σίγουρα θέλουμε να φτάσουμε σε ένα επίπεδο να απορροφούνται πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες εντός των ξενοδοχείων, καθώς αυτό είναι κάτι που θα ωφελήσει όλο το σύστημα της Περιφέρειας. Θέλουμε όμως και μέσω της διασύνδεσης αυτής να αναδείξουμε τα προϊόντα και να μπορέσουμε να κερδίσουμε αγορές του εξωτερικού με τον τρόπο αυτό».

Η Ειρήνη Χουδετσανάκη.

Η Πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Κρήτης, Ειρήνη Χουδετσανάκη, ανέφερε ότι μέσα από την ανακήρυξη της Κρήτης ως Ευρωπαϊκής Περιφέρειας Γαστρονομίας, στόχος είναι η διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό και τον πολιτισμό, αναδεικνύοντας τη στρατηγική σημασία των τοπικών προϊόντων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο κρητικό ελαιόλαδο, το οποίο χαρακτηρίζεται ως ο «χρυσός» του νησιού και αποτελεί τη βάση για την οικονομική και γαστρονομική αναβάθμιση της περιοχής. Η προσπάθεια αυτή θα επεκταθεί σύντομα και σε άλλα εμβληματικά αγαθά, όπως το μέλι, το κρασί και τα γαλακτοκομικά.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

