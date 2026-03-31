Κρήτη: Στρατηγικής σημασίας η διασύνδεση τουρισμού – πρωτογενή τομέα

Στρατηγική σημασία έχει η διασύνδεση του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα, όπως επισημάνθηκε στην εσπερίδα ενημέρωσης που πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Χανίων στο πλαίσιο διάκρισης της Περιφέρειας Κρήτης ως «Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026».

Οπως ανέφερε σε δηλώσεις του, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Κρήτης, Κυριάκος Κώτσογλου, «ο στρατηγικός σχεδιασμός για τον τουρισμό περιλαμβάνει την κατά την άποψή μας στοιβάδα ενεργειών οι οποίοες θα πρέπει να τηρούνται για να μπορεί ένας προορισμός να βλέπει το μέλλον όσο γίνεται καλύτερα. Θα ξεκινήσει με την διάσημη Κρήτη, την Κρήτη των αριθμών και μετά θα ξεδιπλώσει μια σειρά προοπτικές και πτυχές της Κρήτης, όπως η ποικιλομορφία, η ανθεκτικότητα, η αειφορία, η συνεργατικότητα Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει ένας προορισμός να αναπτύσσεται ισόρροπα. Διαφορετικά η υπερίσχυση κάποιας ή κάποιων από των διαστάσεων του προκαλεί έλλειμμα ισορροπίας στον προορισμό».

Ο εντεταλμένος σύμβουλος της Περιφέρειας Κρήτης, Σταύρος Μπαλαντίνος, ανέλυσε τη στρατηγική σημασία της διασύνδεσης του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα, στοχεύοντας στην ενίσχυση της τοπικής παραγωγής μέσα από τα ξενοδοχεία και την εστίαση.

Ο ίδιος μίλησε για την κρητική γαστρονομία ως μοχλός διαφοροποίησης και υπεραξίας και στο πλαίσιο της δράσης Supporter, παρουσίασε το πλαίσιο εμπλοκής των ξενοδοχείων και της εστίασης. «Θα προσπαθήσουμε να τους εμπλέξουμε με ένα ειδικό σήμα ως “supporter”, ως υποστηρικτές της όλης δράσης, με σκοπό να τους εντάξουμε σε ένα νέο πλαίσιο και να δημιουργήσουμε ένα οικοσύστημα που θα μας οδηγήσει, πέρα από τη διάκριση του 2026, στον στρατηγικό σχεδιασμό του 2030», εξήγησε. Επίσης, ανέφερε ότι «αυτή τη στιγμή υπάρχει μια απορρόφηση τοπικών προϊόντων από τα ξενοδοχεία και αυτό γίνεται κυρίως γιατί και οι πελάτες ψάχνουν πλέον την αυθεντική γεύση της Κρήτης. Είναι κάτι που οι πελάτες το ζήτησαν και έφτασε στη διοίκηση των ξενοδοχείων. Σίγουρα δεν είναι ακόμα τα ποσοστά και τα νούμερα που θα θέλαμε και σίγουρα θέλουμε να φτάσουμε σε ένα επίπεδο να απορροφούνται πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες εντός των ξενοδοχείων, καθώς αυτό είναι κάτι που θα ωφελήσει όλο το σύστημα της Περιφέρειας. Θέλουμε όμως και μέσω της διασύνδεσης αυτής να αναδείξουμε τα προϊόντα και να μπορέσουμε να κερδίσουμε αγορές του εξωτερικού με τον τρόπο αυτό».

Η Πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Κρήτης, Ειρήνη Χουδετσανάκη, ανέφερε ότι μέσα από την ανακήρυξη της Κρήτης ως Ευρωπαϊκής Περιφέρειας Γαστρονομίας, στόχος είναι η διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό και τον πολιτισμό, αναδεικνύοντας τη στρατηγική σημασία των τοπικών προϊόντων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο κρητικό ελαιόλαδο, το οποίο χαρακτηρίζεται ως ο «χρυσός» του νησιού και αποτελεί τη βάση για την οικονομική και γαστρονομική αναβάθμιση της περιοχής. Η προσπάθεια αυτή θα επεκταθεί σύντομα και σε άλλα εμβληματικά αγαθά, όπως το μέλι, το κρασί και τα γαλακτοκομικά.