Κρήτη: Στην αναμονή για τη δακοκτονία

Για το τέλος της εβδομάδας αναμένεται η απόφαση του “Ελεγκτικού Συνεδρίου” για τον διαγωνισμό προμήθειας σκευασμάτων αντιμετώπισης του δάκου.

Το ανώτατο δικαστήριο εξέτασε σήμερα το διαγωνισμό, ενώ τις προηγούμενες ημέρες επισκέφθηκε τον πρόεδρο του ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης ζητώντας την επίσπευση της διαδικασίας καθώς είναι κρίσιμοι η πραγματοποίηση των ψεκασμών.

Πάντως ακόμα και αν εγκρίνει την προμήθεια το “Ελεγκτικό Συνέδριο” θεωρείται πολύ δύσκολο να προχωρήσει τόσο γρήγορα η διαδικασία ώστε να γίνει έγκαιρα η προμήθεια των σκευασμάτων.