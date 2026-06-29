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Κρήτη: Στα όριά της η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Παρασκευάς Περάκης
Παρασκευάς Περάκης
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Χωρίς ουσιαστική ενίσχυση των δομών που καλούνται να εξυπηρετήσουν έναν πληθυσμό ο οποίος τους θερινούς μήνες πολλαπλασιάζεται, συνεχίζει να λειτουργεί η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στην Κρήτη.

Τα νέα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2025 καταγράφουν συνολικά 1.105 εργαζόμενους στις μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας του νησιού, ενώ στα 19 Κέντρα Υγείας της Κρήτης υπηρετούν 260 γιατροί, 259 νοσηλευτές και 216 εργαζόμενοι λοιπών ειδικοτήτων. Η απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ δείχνει ότι στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης υπηρετούν συνολικά 492 γιατροί, 305 νοσηλευτές και 308 εργαζόμενοι λοιπών ειδικοτήτων στις μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, δηλαδή συνολικά 1.105 εργαζόμενοι.

Πρόκειται για τα Κέντρα Υγείας, τα Περιφερειακά Ιατρεία, τα Πολυδύναμα και Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία, τις Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤοΜΥ), τα Τοπικά Ιατρεία και τις λοιπές δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας.

Στα 19 Κέντρα Υγείας που λειτουργούν στην Κρήτη, το ιατρικό προσωπικό αυξήθηκε οριακά, από 256 σε 260 γιατρούς (+1,6%). Αντίθετα, το νοσηλευτικό προσωπικό μειώθηκε από 267 σε 259 άτομα (-3%), ενώ το προσωπικό λοιπών ειδικοτήτων αυξήθηκε από 204 σε 216 εργαζόμενους (+5,9%). Παράλληλα, τα διαθέσιμα ιατρικά μηχανήματα αυξήθηκαν από 263 σε 273 (+3,8%).

ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ ΕΛΛΑΔΑ

Μικτή είναι η εικόνα σε πανελλαδικό επίπεδο. Τα Κέντρα Υγείας αυξήθηκαν από 312 σε 314, οι γιατροί ενισχύθηκαν κατά 3,1%, όμως το νοσηλευτικό προσωπικό μειώθηκε κατά 1%, ενώ αυξήθηκαν τόσο το προσωπικό λοιπών ειδικοτήτων (+2,8%) όσο και ο αριθμός των ιατρικών μηχανημάτων (+1,9%). Συνολικά στη χώρα μας το 2025 λειτουργούσαν 314 Κέντρα Υγείας, 1.430 Περιφερειακά Ιατρεία, 103 Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, 50 Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία, 226 Τοπικά Ιατρεία, 137 Τοπικές Μονάδες Υγείας και 10 λοιπές μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας.

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