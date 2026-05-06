Τετάρτη, 6 Μαΐου, 2026
Κρήτη: Στα δικαστήρια αναμένεται ο 54χρονος που πυροβόλησε και σκότωσε τον 21χρονο

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Στα δικαστήρια Ηρακλείου αναμένεται να οδηγηθεί ο 54χρονος άνδρας που χθες το απόγευμα, επιτέθηκε με όπλο σε βάρος 21χρονου ο οποίος από τους πυροβολισμούς έπεσε νεκρός.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, η φονική επίθεση σε βάρος του νεαρού, σημειώθηκε στον κεντρικό δρόμο της Αμμουδάρας Γάζιου του Δήμου Μαλεβιζίου, όπου κινούνταν με το όχημά του ο 21χρονος. Ο 54χρονος δράστης που επίσης κινούνταν στο ίδιο σημείο, φέρεται να έκλεισε το δρόμο στον νεαρό και αμέσως μετά άρχισε να τον πυροβολεί.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο 21χρονος επιχείρησε να απομακρυνθεί βγαίνοντας από το όχημά του και τρέχοντας, ωστόσο οι σφαίρες τον τραυμάτισαν θανάσιμα.

Ο δράστης που έφυγε από το σημείο, παραδόθηκε λίγη ώρα αργότερα στο Α.Τ της περιοχής, ενώ οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη της συζύγου του που φέρεται να βρισκόταν μέσα στο όχημα, την ώρα που ο σύζυγός της επιτέθηκε με το όπλο στον νεαρό. Ο 54χρονος, πάντως, φέρεται και στο παρελθόν να είχε προκαλέσει επεισόδιο έντασης σε βάρος του 21χρονου, τον οποίο είχε απειλήσει. Οι μεταξύ τους διαφορές, φέρεται να συνδέονται με το τροχαίο δυστύχημα το 2023, όπου τραγικό θάνατο είχε βρει ο 17χρονος γιος του δράστη της δολοφονικής επίθεσης. Ο 54χρονος άνδρας θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του, τον 21χρονο, ο οποίος τότε οδηγούσε το μοιραίο όχημα που είχε καρφωθεί σε στύλο ηλεκτροδότησης επί της παραλιακής λεωφόρου Ηρακλείου.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

