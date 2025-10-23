Κρήτη: Σεμινάριο για την «Αντιμετώπιση της Βίας και της Παρενόχλησης στην Εργασία»

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία από την Δ/νση Δημόσιας Υγείας/Τμήμα Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, σε συνεργασία με την Επιθεώρηση Εργασίας Ηρακλείου, εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «Αντιμετώπιση της Βίας και της Παρενόχλησης στην Εργασία».

Το σεμινάριο απευθυνόταν σε όλους τους εργαζομένους της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Μονάδων Π.Φ.Υ. (Κ.Υ. – ΤΟΜΥ) και Πε.Δ.Υ.Ψ.Υ. της 7ης ΥΠΕ Κρήτης και παρακολούθησαν διαδικτυακά & δια ζώσης 320 εργαζόμενοι.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση «σκοπός ήταν η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων σχετικά με το φαινόμενο της βίας και της παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, τις επιπτώσεις του στην ψυχική και σωματική υγεία, καθώς και οι διαδικασίες πρόληψης, αναγνώρισης και αντιμετώπισής του, όπως προβλέπονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη διαμόρφωσης ενός ασφαλούς, αξιοπρεπούς και υποστηρικτικού εργασιακού περιβάλλοντος, βασισμένου στον σεβασμό, την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στις συνεχιζόμενες δράσεις της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας για την προαγωγή της ψυχικής υγείας και της ασφάλειας στον χώρο εργασίας.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες, να θέσουν ερωτήματα και να αναδείξουν προτάσεις για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων στους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας.

Εισηγητής του σεμιναρίου ήταν ο Δρ. Γεώργιος Τριανταφύλλου, Επιθεωρητής Εργασίας Ηρακλείου, Υποψήφιος Διδάκτορας Πανεπιστημίου Κρήτης, με αντικείμενο τη βία και παρενόχληση στο χώρο εργασίας, τον οποίο η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης ευχαριστεί θερμά για την ουσιαστική και τεκμηριωμένη εισήγησή του.

Η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης συνεχίζει με συνέπεια τη μέριμνα της για την υγεία, την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια των εργαζομένων, μέσα από δράσεις ενημέρωσης, εκπαίδευσης και πρόληψης».