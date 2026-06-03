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Κρήτη: Πρωτοποριακά θέματα στο Εαρινό Σχολείο του ΙΤΕ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Εαρινό Σχολείο Πρακτικής και Θεωρίας Κατανεμημένων Υπολογισμών (SPTDC 2026), από τις 27 έως τις 30 Απριλίου 2026, στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) στο Ηράκλειο Κρήτης.
Το εντατικό τετραήμερο σχολείο διοργανώθηκε στα πλαίσια του ερευνητικού έργου HAR.S.H. (Hardware-aware extreme-scale Similarity search, αριθμός έργου YΠ3TA-0560901), το οποίο υλοποιείται από τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.
Το σχολείο προσέλκυσε περίπου 50 συμμετέχοντες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, δια ζώσης και διαδικτυακά, με σημαντικό αριθμό φοιτητών, που αποτέλεσαν το 80% των συμμετεχόντων. Μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα ομιλιών, το σχολείο γεφύρωσε το χάσμα μεταξύ των θεωρητικών θεμελίων και των σύγχρονων εξελίξεων στα παράλληλα και κατανεμημένα συστήματα.

Κύρια Θέματα & Σημεία Ενδιαφέροντος
Προωθώντας την αλληλεπίδραση μεταξύ καταξιωμένων επιστημόνων, νέων ερευνητών και φοιτητών, το SPTDC 2026 αποτέλεσε ένα δυναμικό φόρουμ ανταλλαγής γνώσεων και ιδεών, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της επιστημονικής κοινότητας σε αυτό το ταχέως εξελισσόμενο πεδίο.
Το πρόγραμμα του 2026 επικεντρώθηκε σε σύγχρονα και πρωτοποριακά θέματα που διαμορφώνουν το μέλλον του παράλληλου και κατανεμημένου υπολογισμού, όπως:
• Blockchain & Ομοφωνία (Consensus): Διερεύνηση τυπικών μεθόδων για blockchain και consensus, με έμφαση στο Federated Byzantine Agreement, την κατανεμημένη ομοφωνία και τη δικαιοσύνη, τα κίνητρα και τον σχεδιασμό blockchain πρωτοκόλλων.
• Κατανεμημένη Μάθηση, Ασφάλεια & Δίκτυα: Αντιμετώπιση προκλήσεων αξιοπιστίας στη μηχανική μάθηση, κατανεμημένη υπολογιστική, σύγχρονα δίκτυα και παρουσίαση αποδοτικών παράλληλων/κατανεμημένων υποδομών.
• Κβαντική Πληροφορική, Φυσική & Βιολογία: Ανάδειξη καινοτόμων διασταυρώσεων των κατανεμημένων συστημάτων με την κβαντική και σχετικιστική υπολογιστική και βακτηριακούς κατανεμημένους υπολογισμούς.
Οι διαλέξεις δόθηκαν από τους καταξιωμένους ερευνητές: Amanda Baran (Lehigh University, USA), Naama Ben-David (Technion – Israel Institute of Technology, Israel), Fabien Dufoulon (Lancaster University, UK), Nirupam Gupta (Univerity of Copenhagen, Denmark), Siddhartha Jayanti (Dartmouth College, USA), Giuliano Losa (Stellar Development Foundation, USA), Sonia Ben Mokhtar (LIRIS, INSA Lyon, CNRS, France), Thomas Nowak (ENS Paris-Saclay & Institut Universitaire de France, France), Erez Petrank (Technion – Israel Institute of Technology, Israel), Alberto Sonnino (Mysten Labs / University College London, UK), Grigorios Tsagatakis (ICS-FORTH, University of Crete, Greece), Sara Tucci (CeaList, Université Paris-Saclay, France) και Nitin Vaidya (Georgetown University, USA), οι οποίοι μετέφεραν τις γνώσεις τους στους συμμετέχοντες.
Επιπλέον, το σχολείο φιλοξένησε ένα Εργαστήριο Υποψήφιων Διδακτόρων (PhD Workshop), δίνοντας την ευκαιρία σε νέους ερευνητές του χώρου να παρουσιάσουν την έρευνά τους.
Αντίκτυπος και Προστιθέμενη Αξία
Πέρα από τον ισχυρό επιστημονικό του αντίκτυπο, το SPTDC 2026 συνέβαλε στη δικτύωση μεταξύ των συμμετεχόντων από όλο τον κόσμο. Το πρόγραμμα πλαισιώθηκε από κοινωνικές δραστηριότητες, όπως ξεναγήσεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου και τα Ανάκτορα της Κνωσσού, καθώς και παραδοσιακό κρητικό δείπνο στο χωριό Σκαλάνι.
Η εκδήλωση υποστηρίχθηκε από χορηγούς της βιομηχανίας (Stellar, Mysten Labs), καθώς και από τοπικούς φορείς και εταιρείες (ΙΠ-ΙΤΕ, Cretan Holidays, AMS, Neurolingo, MCBS).

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