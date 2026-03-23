Κρήτη: Προφυλακίστηκαν ο 51χρονος και η 44χρονη σύζυγος του για το κύκλωμα με αλλοδαπούς

Στη φυλακή οδηγήθηκαν τόσο ο 51χρονος στον οποίο αποδίδεται ρόλος «αρχηγού» στο κύκλωμα με τους αλλοδαπούς από το Πακιστάν, τους οποίους έφερναν στην Ελλάδα με τη διαδικασία της μετάκλησης, έναντι χιλιάδων ευρώ, όσο και η 44χρονη σύζυγος του, μετά από μία πολύωρη διαδικασία απολογιών ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου.

Οπως μετέδωσε ο ηρακλειώτικος ιστότοπος cretalive, ήταν οι δύο τελευταίοι που απολογήθηκαν και έτσι ο συνολικός αριθμός των προσωρινά κρατουμένων στην υπόθεση ανέρχεται στους δέκα.

Για κάποιους η προφυλάκιση της 44χρονης ήταν «βόμβα» καθώς εκτιμούσαν ότι επειδή είναι μητέρα, θα γλιτώσει τα κάγκελα της φυλακής με περιοριστικούς όρους, κάτι ωστόσο που δεν έγινε. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο άκουσμα της προφυλάκισης η 44χρονη ξέσπασε σε λυγμούς, με τους αστυνομικούς να προσπαθούν να την ηρεμήσουν για να ολοκληρωθεί η μεταγωγή της.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το μυστικό της …επιτυχίας του ιδιωτικού ΚΕΠ που λειτουργούσαν ο 51χρονος και η 44χρονη σύζυγος του έναντι άλλων γραφείων της αγοράς ήταν ότι οι αλλοδαποί με την άφιξη τους στη χώρα υποχρεώνονταν (κατηγορούνται ότι τους παρακρατούσαν τα διαβατήρια) να πληρώνουν κάθε μήνα συγκεκριμένη «ταρίφα» ως ασφαλιστικές εισφορές για λογαριασμό των εικονικών εργοδοτών τους και έτσι όλα φαίνονταν νόμιμα και τακτοποιημένα στα χαρτιά.

Ο 51χρονος παρέμεινε στο γραφείο της ανακρίτριας για σχεδόν τρεις ώρες, ενώ εκτενής ήταν και η απολογία της 44χρονης, που κατέχει το 90% του ιδιωτικού ΚΕΠ.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

