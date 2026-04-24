menu
12.8 C
Chania
Παρασκευή, 24 Απριλίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Κρήτη: Προετοιμασίες για την αντιπυρική περίοδο – Σύσκεψη με τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Στο επίκεντρο της προετοιμασίας για την αντιπυρική περίοδο του 2026 βρέθηκε σήμερα η Κρήτη, με την επίσκεψη του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά και τη διεξαγωγή ευρείας συντονιστικής σύσκεψης στο Ηράκλειο.
Η ημέρα ξεκίνησε με συνάντηση του Υπουργού με τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη στο γραφείο του στην Περιφέρεια. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης,
συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τη θωράκιση του νησιού, την ενίσχυση των μέσων πυρόσβεσης και τη στενή συνεργασία μεταξύ της κεντρικής διοίκησης και της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής κρίσης.

Συντονιστική Σύσκεψη  

Οπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια, ακολούθησε ευρεία συντονιστική σύσκεψη στην αίθουσα
«ΠΑΣΙΦΑΗ Ι» του ξενοδοχείου Aquila Atlantis, με θέμα την «Προετοιμασία της Αντιπυρικής Περιόδου 2026 στην Περιφέρεια Κρήτης». Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, των Σωμάτων Ασφαλείας, των Δήμων και όλων των εμπλεκόμενων φορέων πολιτικής προστασίας.
Στις δηλώσεις του πριν από την έναρξη της σύσκεψης, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς υπογράμμισε τη σημασία της πρόληψης
και του έγκαιρου συντονισμού, επισημαίνοντας ότι η ετοιμότητα του μηχανισμού είναι το κλειδί για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος της Κρήτης.
Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης τόνισε ότι η Περιφέρεια βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα, διαθέτοντας όλα τα απαραίτητα μέσα και το
προσωπικό για να συνδράμει στο έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Παράλληλα, εξήρε τη συνεργασία με το Υπουργείο, σημειώνοντας ότι η κοινή προσπάθεια ενισχύει
το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.
Στη σύσκεψη εξετάστηκαν αναλυτικά τα επιχειρησιακά σχέδια, οι δράσεις καθαρισμού και η επιτήρηση επικίνδυνων ζωνών, με στόχο τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum