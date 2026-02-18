Κρήτη: Πολίτες κυνήγησαν επιτήδειους – Είχαν πείσει γιαγιά να τους παραδώσει 500 ευρώ

Περίοικοι στο Ηράκλειο έτρεψαν σε φυγή τους δράστες που αποπειράθηκαν να εξαπατήσουν γιαγιά στο Ηράκλειο με το πρόσχημα του ΔΕΔΔΗΕ.

Οπως μετέδωσε ο ηρακλειώτικος ιστότοπος cretalive, οι δράστες είχαν πείσει την ηλικιωμένη να τους παραδώσει όσες οικονομίες είχε στο σπίτι περίπου 500 ευρώ, αλλά η έγκαιρη παρέμβαση των γειτόνων ανάγκασε τους δύο άνδρες να τραπούν σε φυγή, χωρίς να καταφέρουν να ολοκληρώσουν το σχέδιό τους.

Μετά από έρευνα της Ασφάλεια Ηρακλείου ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη ο ένας εκ των δύο. Πρόκειται για ένα Ρομά 44 ετών, ο οποίος συνελήφθη, ενώ αναζητείται ο συνεργός του.

Από την Ασφάλεια Ηρακλείου αναδεικνύεται η ανεξέλεγκτη δράση των εγκληματικών ομάδων που στοχοποιούν ηλικιωμένους στο Ηράκλειο και επιχειρούν να τους εξαπατήσουν, όπως προκύπτει μέσα και από τις περιπτώσεις που ερευνώνται και τις δικογραφίες που σχηματίζονται.

Σύμφωνα με πληροφορίες μάλιστα, η Ασφάλεια Ηρακλείου εξιχνίασε νέες περιπτώσεις απάτης που αφορούν στη δράση δύο εγκληματικών ομάδων με συνολικά εννέα περιπτώσεις απάτης, δύο τετελεσμένες και επτά απόπειρες.

Για τη μια δικογραφία που αφορά τις πέντε περιπτώσεις, αστυνομικοί τακτοποίησαν και εντόπισαν χθες στο Λιμάνι του Ηρακλείου έναν 24χρονο Ρομά που επέβαινε, σε επιβατηγό αυτοκίνητο μαζί με έναν ανήλικο. Δεν συνελήφθη ωστόσο λόγω παρέλευσης του αυτόφωρου. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη του με “οδηγό” το αυτοκίνητο το οποίο χρησιμοποιούσε για να μεταβαίνει στα σπίτια-στόχους. Το αυτοκίνητο αυτό ανήκε σε συγγενικό του πρόσωπο και οι αστυνομικοί το “έβγαλαν” από τις κάμερες.

Στην δεύτερη εγκληματική ομάδα με τις τέσσερις περιπτώσεις, έχουμε την ταυτοποίηση ενός ακομα Ρομά 20 ετών, ενώ η Ασφάλεια Ηρακλείου εξιχνίασε δύο ακομα περιπτώσεις άπατης με το ίδιο πρόσχημα. Πρόκειται για την περίπτωση της 85χρονης γιαγιάς που προαναφέραμε. Η τέταρτη περίπτωση αφορά την ταυτοποίηση ενός 27χρονου Ρομά στον οποίο αποδίδεται ότι είχε συμμετοχή σε περιπτώσεις που απασχόλησαν τις Αρχές τον τελευταίο μήνα.