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Κρήτη: Ποινή κάθειρξης οκτώ ετών σε 68χρονο για θανατηφόρο τροχαίο

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Ποινή κάθειρξης οκτώ ετών επέβαλλε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης στον 68χρονο κατηγορούμενο για το τροχαίο στον ΒΟΑΚ πριν από σχεδόν επτά χρόνια, που στοίχισε τη ζωή στην 32χρονη Κάλλια Λάμα.
Το Δικαστήριο του αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου ενώ η έφεση έχει αναστέλλουσα δύναμη, υπό τον όρο να μην οδηγεί και να καταβάλει χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ.

Οπως μετέδωσε ο ηρακλειώτικος ιστότοπος cretalive, η δίκη αφορούσε το δυστύχημα που σημειώθηκε ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου του 2019 στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης. Η 32χρονη κοπέλα επέβαινε σε μηχανή που κινούνταν επί της εθνικής οδού, στο ύψος της Αγίας Πελαγίας, όταν ο 68χρονος (σήμερα) οδηγός αυτοκινήτου έκανε αναστροφή και συγκρούστηκε με την μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα η άτυχη κοπέλα, μητέρα ενός μικρού παιδιού να βρει φριχτό θάνατο.

Η εκδίκαση της υπόθεσης ολοκληρώθηκε έπειτα από μια μακρά περίοδο καθυστερήσεων, καθώς είχαν προηγηθεί επανειλημμένες αναβολές και διακοπές της διαδικασίας.

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