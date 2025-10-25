menu
23.9 C
Chania
Σάββατο, 25 Οκτωβρίου, 2025
Τοπικά

Κρήτη: Περιπέτεια για δύο έγκυες μετανάστριες – Στη Μονάδα Νεογνών ένα νεογέννητο

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Από την ακτές της Αφρικής στην Κρήτη και από εκεί στο Νοσοκομείο βρέθηκαν δύο έγκυες μετανάστριες που έφτασαν στην Ιεράπετρα την περασμένη Τετάρτη (22/10).

Αρχικά οι δύο γυναίκες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, όπου οι γιατροί έκριναν επιτακτική την ανάγκη μεταφοράς της μιας γυναίκας στο Ηράκλειο, καθώς ήταν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ η 32χρονη Σουδανή, η οποία σημειώνεται, πως σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στις Αρχές, έχει άλλα οκτώ παιδιά, μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο και λίγες ώρες αργότερα έφερε στον κόσμο ένα κοριτσάκι.

Το μωρό παραμένει στη Μονάδα Νεογνών του Νοσοκομείου, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν ως σταθερή, αλλά σοβαρή την κατάσταση της υγείας του, ενώ η 32χρονη παραμένει στη Μαιευτική Κλινική.

Η δεύτερη γυναίκα που είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου έχει πάρει – σύμφωνα με πληροφορίες – εξιτήριο.

