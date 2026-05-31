Κρήτη: Πάνω από ένα κιλό κοκαϊνη και όπλα κατασχέθηκαν στον Μυλοπόταμο – Τέσσερις συλλήψεις

Γιάννης Λυβιάκης
0

Πάνω από ένα κιλό κοκαϊνη και όπλα κατασχέθηκαν στον Μυλοπόταμο, στη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης ενώ έγιναν τέσσερις συλλήψεις.

Σε ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρεται:

Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες (30.05.2026) σε περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου στο πλαίσιο των δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Ρεθύμνου για την αντιμετώπισης του φαινομένου της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, της οπλοκατοχής και της ζωοκλοπής.

Στο πλαίσιο αυτό και μετά από αξιοποίηση πληροφοριών του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου ,αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας ,του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνου, πραγματοποίησαν νομότυπες έρευνες σε οικίες, περιβάλλοντες χώρους και ποιμνιοστάσια και συνέλαβαν τέσσερις ημεδαπούς (61, 53, 23, 20 ετών) κατηγορούμενους για τα κατά περίπτωση αδικήματα της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, όπλων και της Αστυνομικής Διάταξης περί ζωοκλοπής.

Ειδικότερα ,κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:
-1- κιλό και -110- γραμμάρια κοκαΐνης σε μορφή βράχου
-860- γραμμάρια κάνναβης
-5- κυνηγετικά όπλα
Πιστόλι με τρεις -3- γεμιστήρες
Τυφέκιο
-2- ζυγαριές
Χρηματικό ποσό -32.800- ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα
-4- συσκευές κινητής τηλεφωνίας
Πλήθος ενωτίων σήμανσης αιγοπροβάτων

Επίσης σε αγροτεμάχιο πλησίον οικίας βρέθηκαν να καλλιεργούνται -4- δενδρύλλια κάνναβης τα οποία και κατασχέθηκαν.

Τέλος ,σχηματίστηκε δικογραφία για την Αστυνομική Διάταξη περί ζωοκλοπής καθώς κατά τη διάρκεια ελέγχου δηλώθηκε αδυναμία συγκέντρωσης ποιμνίου.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

