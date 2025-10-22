menu
21.2 C
Chania
Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Κρήτη: Πάνω από 250 μετανάστες χθες στο νησί – Νέες συλλήψεις

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

268 μετανάστες σε ξεχωριστά περιστατικά και καραβιές εντοπίστηκαν και διεσώθησαν χθες σε Ηράκλειο και Γαύδο, ενώ συνελήφθησαν 3 άτομα για τη διακίνηση των διασωθέντων.

Όπως αναφέρουν αναλυτικά οι Λιμενικές Αρχές:

«Τις πρώτες πρωινές ώρες χθες, στελέχη της Λιμενικής Αρχής του Ηρακλείου, εντόπισαν πλησίον της παραλίας Αγίου Ιωάννη του Δήμου Γόρτυνας Ηρακλείου 97 αλλοδαπούς (88 άνδρες και 9 ανήλικους), οι οποίοι είχαν προηγουμένως αποβιβαστεί από λέμβο στην περιοχή. Στη συνέχεια οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου με τη συνοδεία στελεχών του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών (Κ.Ε.Α.) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου και της ΕΛ.ΑΣ.. Κατά τη διενεργούμενη προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, αναγνωρίστηκαν δύο (02) αλλοδαποί (υπήκοοι Σουδάν), ηλικίας 21 και 30 ετών, ως οι διακινητές των υπολοίπων και συνελήφθησαν για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 “Παράνομη είσοδος στη χώρα”, του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 “Διευκόλυνση” σε συνδυασμό με το άρθρο 45 του Π.Κ. “Συναυτουργία” και του άρθρου 306 Π.Κ. “Έκθεση”. Σύμφωνα με τους διασωθέντες, εκκίνησαν τις βραδινές ώρες την 19.10.2025 από τις ακτές “ΜΟΥΣΑΪΝΤ” Λιβύης, καταβάλλοντας για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα χρηματικά ποσά μεταξύ των 8.000 έως 16.000 δηναρίων Λιβύης και από 220.000 έως 240.000 γκινέ Αιγύπτου. Η λέμβος μεταφοράς των αλλοδαπών καταστράφηκε».

«Τις πρωινές ώρες χθες, στελέχη του Λιμενικού Φυλακίου της Γαύδου εντόπισαν στην περιοχή “ΚΟΡΦΟΥ” Γαύδου 101 αλλοδαπούς (όλοι άντρες). Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας του δήμου Γαύδου, ενώ η λέμβος μεταφοράς τους καταστράφηκε. Επιπρόσθετα, τις πρωινές ώρες χθες, ένα σκάφος της δύναμης FRONTEX εντόπισε και διέσωσε 42 αλλοδαπούς (19 άντρες, 13 γυναίκες και 10 ανήλικοι) από φουσκωτή λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή της Γαύδου. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι «ΚΑΡΑΒΕ». Στη συνέχεια, οι συνολικά 143 αλλοδαποί επιβιβάστηκαν σε ένα επιβατηγό-οχηματαγωγό (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίο και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Από εκεί, οδηγήθηκαν με λεωφορεία σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων».

«Τις πρωινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Ηρακλείου για την ύπαρξη μιας λέμβου με αλλοδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή πλησίον της βραχώδους περιοχής «ΠΑΠΑΔΟΠΛΑΚΑ» Καλών Λιμένων. Οι 28 αλλοδαποί (26 άνδρες και 2 ανήλικοι) μεταφέρθηκαν με ασφάλεια, με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους «ΓΑΛΗΝΗ» Λ.Κ.Λ. 318, στο λιμάνι των Καλών Λιμένων και στη συνέχεια αναχώρησαν με λεωφορείο για το λιμάνι του Ηρακλείου με τη συνοδεία στελεχών του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών (Κ.Ε.Α.) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου και του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού. Κατά τη διενεργούμενη προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, αναγνωρίστηκε ένας αλλοδαπός (υπήκοος Νότιου Σουδάν), ηλικίας 22 ετών, ως ο διακινητής των υπολοίπων και συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 “Παράνομη είσοδος στη χώρα”, του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 “Διευκόλυνση” και του άρθρου 306 Π.Κ. “Έκθεση”. Σύμφωνα με τους διασωθέντες, εκκίνησαν τις βραδινές ώρες την 19.10.2025 από το Τομπρούκ Λιβύης, καταβάλλοντας για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα χρηματικά ποσά μεταξύ των 13.000 έως 14.000 δηναρίων Λιβύης καθώς και των 5.000 δολαρίων Η.Π.Α.. Η λέμβος μεταφοράς των αλλοδαπών, καταστράφηκε».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum