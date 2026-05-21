menu
26.4 C
Chania
Πέμπτη, 21 Μαΐου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Κρήτη: Πάνω από 15 προσαγωγές στην μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη από το πρωί στην Κρήτη, για την εξάρθρωση ομάδων που έχουν σχέση με ναρκωτικά και άλλες παράνομες δραστηριότητες.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, την επιχείρηση εποπτεύει η Δίωξη Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, αλλά συμμετέχουν δεκάδες αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, επίκεντρο των επιχειρήσεων είναι τα Ζωνιανά, το Ηράκλειο και ο Άγιος Νικόλαος, όπου έχουν γίνει πάνω από 20 κατ’ οίκον έρευνες, έχουν προσαχθεί περίπου 15 άτομα και εξετάζονται, ενώ έχουν βρεθεί ναρκωτικά και όπλα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο πλαίσιο των ερευνών προέκυψε και η εμπλοκή κτηνοτρόφου στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, και συγκεκριμένα φέρεται από καταγεγραμμένες συνομιλίες ότι αναζητούσε ζώα από άλλους, για να καλύψει τον αριθμό που δήλωνε, προκειμένου να φανεί νόμιμος σε επικείμενο έλεγχο.

Στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου, έπειτα από κλήσεις μελών των οικογενειών προσαχθέντων, καταφθάνουν δικηγόροι των προσαχθέντων προκειμένου να ενημερωθούν.

Σε δηλώσεις του ο δικηγόρος Γιώργος Κοκοσάλης δήλωσε ότι «έχουν γίνει εκτεταμένες έρευνες σε διάφορες οικίες από το πρωί, καθώς πρόκειται για μία οργανωμένη και συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση» και πως έχουν προσαχθεί πολλά άτομα.

«Δεν ξέρω ποιες από αυτές τις προσαγωγές θα μετατραπούν σε συλλήψεις» διευκρίνισε ο κ. Κοκοσάλης, προσθέτοντας ότι υπάρχουν ευρήματα.

«Αρχικά φαίνεται η δικογραφία να ξεκίνησε και να σχηματίστηκε για τα αδικήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, πλην όμως μέσα στα πλαίσια αυτών των συνομιλιών, ανακαλύφθηκαν και τυχαία ευρήματα για άλλα κακουργήματα, περί διακίνησης ναρκωτικών» ανέφερε και πρόσθεσε ότι φαίνεται πως «υπάρχουν δύο βασικοί πυρήνες, δύο επιμέρους εγκληματικές οργανώσεις που με βάση την άρση του απορρήτου επικοινωνιών, φαίνεται να έχουν κοινό παρονομαστή. Ένα -δηλαδή- συγκεκριμένο μοτίβο καταγωγής που συνδέονται μεταξύ τους».

Πάντως, σύμφωνα με τον ίδιο, η υπόθεση βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο. «Περιμένουμε να δούμε και τα ευρήματα των αστυνομικών ερευνών. Η αλήθεια είναι ότι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε συνεχίζονται οι έρευνες σε όλο το μήκος και πλάτος του νομού Ηρακλείου και όχι μόνο» κατέληξε ο κ. Κοκοσάλης.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης αναμένονται ανακοινώσεις από την αστυνομία.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum