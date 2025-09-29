Κρήτη: Ολοκληρώθηκαν οι ενημερωτικές ημερίδες των εθελοντικών ομάδων

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο κύκλος ενημερωτικών ημερίδων που διοργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με την Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε., με αντικείμενο την εκπαίδευση και ενδυνάμωση των εθελοντικών ομάδων σε θέματα Πολιτικής Προστασίας. Οι δύο τελευταίες ημερίδες πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία στο Ηράκλειο στις 27 Σεπτεμβρίου στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, και στην Ιεράπετρα στις 28 Σεπτεμβρίου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας Κρήτης «συγκεκριμένα, στην ημερίδα που υλοποιήθηκε στο Ηράκλειο παρευρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νικόλαος Συριγωνάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γεώργιος Τσαπάκος, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Νίκος Ξυλούρης, ο Γενικός Περιφερειακός Διοικητής της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Κρήτης, Αρχιπύραρχος Μιχάλης Σεληνιωτάκης, ο Δήμαρχος Βιάννου Παύλος Μπαριτάκης, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αρχανών- Αστερουσίων Μανόλης Αντωνανάκης, ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Ποιότητας Ζωής της Υπαίθρου Πρίαμος Ιερωνυμάκης, ο Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, Εμμανουήλ Παραβολιδάκης, ο Διευθυντής ΕΚΑΒ Κρήτης, Νικόλαος Γιαννακουδάκης, καθώς και στελέχη της Πολιτικής Προστασίας, της Πυροσβεστικής και του Λιμενικού Σώματος. Αντίστοιχα, στην Ιεράπετρα τίμησαν με την παρουσία τους την Ημερίδα ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Ιωάννης Ανδρουλάκης, ο Αντιδήμαρχος Αγροτικής Παραγωγής – Πολιτικής Προστασίας Ιεράπετρας, Νεκτάριος Παπαδάκης.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε πρακτικές και εξειδικευμένες θεματικές, όπως η συνεργασία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των Εθελοντικών Ομάδων για την προστασία της ζωής και του περιβάλλοντος, ο ρόλος του ΕΚΑΒ στην αντιμετώπιση μαζικών καταστροφών, θαλάσσια και ορεινή διάσωση, προστασία από τους κεραυνούς, η χρήση κόμπων και ασυρμάτων, η συνεργασία με εναέρια μέσα, η ασφάλεια και υγεία των εθελοντών κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων.

Στόχος των Δράσεων ήταν να δημιουργηθεί ένας κοινός χώρος εκπαίδευσης και ανταλλαγής εμπειριών, που ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο των εθελοντών στην αλυσίδα της Πολιτικής Προστασίας. Με το πέρας των ημερίδων, ο κος. Τσαπάκος δήλωσε ικανοποιημένος καθώς ολοκληρώθηκε μια σειρά ημερίδων ενώ τόνισε ότι η Περιφέρεια Κρήτης θα συνεχίσει να επενδύει σε δράσεις που ενισχύουν τον εθελοντισμό, την εκπαίδευση και τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την προστασία της κοινωνίας και του φυσικού περιβάλλοντος της Κρήτης μας»