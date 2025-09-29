menu
26.2 C
Chania
Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Κρήτη: Ολοκληρώθηκαν οι ενημερωτικές ημερίδες των εθελοντικών ομάδων

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο κύκλος ενημερωτικών ημερίδων που διοργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με την Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε., με αντικείμενο την εκπαίδευση και ενδυνάμωση των εθελοντικών ομάδων σε θέματα Πολιτικής Προστασίας. Οι δύο τελευταίες ημερίδες πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία στο Ηράκλειο στις 27 Σεπτεμβρίου στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, και στην Ιεράπετρα στις 28 Σεπτεμβρίου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας Κρήτης «συγκεκριμένα, στην ημερίδα που υλοποιήθηκε στο Ηράκλειο παρευρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νικόλαος Συριγωνάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γεώργιος Τσαπάκος, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Νίκος Ξυλούρης, ο Γενικός Περιφερειακός Διοικητής της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Κρήτης, Αρχιπύραρχος Μιχάλης Σεληνιωτάκης, ο Δήμαρχος Βιάννου Παύλος Μπαριτάκης, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αρχανών- Αστερουσίων Μανόλης Αντωνανάκης, ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Ποιότητας Ζωής της Υπαίθρου Πρίαμος Ιερωνυμάκης, ο Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, Εμμανουήλ Παραβολιδάκης, ο Διευθυντής ΕΚΑΒ Κρήτης, Νικόλαος Γιαννακουδάκης, καθώς και στελέχη της Πολιτικής Προστασίας, της Πυροσβεστικής και του Λιμενικού Σώματος. Αντίστοιχα, στην Ιεράπετρα τίμησαν με την παρουσία τους την Ημερίδα ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Ιωάννης Ανδρουλάκης, ο Αντιδήμαρχος Αγροτικής Παραγωγής – Πολιτικής Προστασίας Ιεράπετρας, Νεκτάριος Παπαδάκης.
Το πρόγραμμα περιλάμβανε πρακτικές και εξειδικευμένες θεματικές, όπως η συνεργασία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των Εθελοντικών Ομάδων για την προστασία της ζωής και του περιβάλλοντος, ο ρόλος του ΕΚΑΒ στην αντιμετώπιση μαζικών καταστροφών, θαλάσσια και ορεινή διάσωση, προστασία από τους κεραυνούς, η χρήση κόμπων και ασυρμάτων, η συνεργασία με εναέρια μέσα, η ασφάλεια και υγεία των εθελοντών κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων.
Στόχος των Δράσεων ήταν να δημιουργηθεί ένας κοινός χώρος εκπαίδευσης και ανταλλαγής εμπειριών, που ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο των εθελοντών στην αλυσίδα της Πολιτικής Προστασίας. Με το πέρας των ημερίδων, ο κος. Τσαπάκος δήλωσε ικανοποιημένος καθώς ολοκληρώθηκε μια σειρά ημερίδων ενώ τόνισε ότι η Περιφέρεια Κρήτης θα συνεχίσει να επενδύει σε δράσεις που ενισχύουν τον εθελοντισμό, την εκπαίδευση και τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την προστασία της κοινωνίας και του φυσικού περιβάλλοντος της Κρήτης μας»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum