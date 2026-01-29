Κρήτη: Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα… διώξουν την αφρικανική σκόνη – Στο νησί οι πιο υψηλές θερμοκρασίες

1 από 2

Λόγω των ισχυρών νοτιοδυτικών-δυτικών ανέμων η αφρικανική σκόνη θα απομακρυνθεί από την Κρήτη μέχρι το βράδυ της Πέμπτης, σύμφωνα με τον Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών – Meteo.gr.

Οπως σημειώνει σε αναρτησή του ο διευθυντής του meteo, Κώστας Λαγουβάρδος, καταγράφηκε «ένα επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης στα νότια τμήματα της χώρας και ιδιαιτέρως στην Κρήτη και στη νότια Πελοπόννησο, όπως διακρίνεται και στο χάρτη πρόγνωσης για το μεσημέρι της Πέμπτης, από το μοντέλο DUST/METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Λόγω των ισχυρών νοτιοδυτικών-δυτικών ανέμων η σκόνη θα απομακρυνθεί από το νησί μέχρι το βράδυ της Πέμπτης.

Ταυτόχρονα υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες καταγράφονται από τους σταθμούς του METEO στα βόρεια τμήματα του νησιού».