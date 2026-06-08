Κρήτη: Ο έλεγχος της ΕΛ.ΑΣ. έβγαλε… λαβράκι – Στο αυτοκίνητο είχε σχεδόν 2 κιλά κάνναβη και μικροποσότητα κοκαΐνης

Συνελήφθησαν χθες (07.06.2026) το απόγευμα σε περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης 28χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. «στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας χθες (07.06.2026) απογευματινές ώρες πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο 28χρονος κατά τη διάρκεια του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• – 1- κιλό και -700- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

• Μικροποσότητα κοκαΐνης

• Κινητό τηλέφωνο

Όχημα κατασχέθηκε ως μέσο μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου»