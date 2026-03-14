Super League: Ο Ελ Κααμπί… καθάρισε για τον Ολυμπιακό στο Ηράκλειο

Με τον καλύτερο τρόπο γιόρτασε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί την ανανέωση του συμβολαίου του με τον Ολυμπιακό, αφού ο Μαροκινός επιθετικός με δύο τέρματα στο 30′ και στο 70′ υπέγραψε τη νίκη των “ερυθρολεύκων” επί του ΟΦΗ με 3-0.

Οπως μετέδωσε το ertsports, με εντολή Ελ Κααμπί ο Ολυμπιακός πέρασε από την Κρήτη και ανέβηκε στην κορυφή της Super League. Ο Μαροκινός επιθετικός άνοιξε το σκορ με καρφωτή κεφαλιά στο 30′, ενώ στο 70′ σφράγισε τη νίκη επί του ΟΦΗ κάνοντας το καλύτερο δώρο στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ που γιόρτασε σήμερα τα γενέθλια του, με τον Μουζακίτη να βάζει το κερασάκι στην τούρτα στο 90+2΄ με εκτέλεση πέναλτι. Με αυτό το “τρίποντο” οι Πειραιώτες ηγούνται της κούρσας στο ελληνικό πρωτάθλημα με 57 βαθμούς, έχοντας ένα παιχνίδι περισσότερο από ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, στον αντίποδα ο ΟΦΗ παρέμεινε στους 29 και θέλει μόνο νίκη την τελευταία αγωνιστική απέναντι στον Άρη για να εξασφαλίσει την είσοδό του στην πρώτη οκτάδα.