Κρήτη: Νεκρός 26χρονος σε τροχαίο

Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε ένας 26χρονος άνδρας, βουλγαρικής καταγωγής, όταν, όπως μεταδίδει το cretalive.gr, το όχημα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και ανετράπη στο 6 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ηρακλείου – Αγίας Γαλήνης.

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Εντός του οχήματος επέβαινε και η 25χρονη φίλη του εκλιπόντος, επίσης βουλγαρικής καταγωγής, η οποία τραυματίστηκε.

Όπως προέκυψε ο 26χρονος δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας.

Το περιστατικό διερευνά η Τροχαία Ηρακλείου.

φωτ. Αρχείου