Κρήτη: Νέες καραβιές μεταναστών και συλλήψεις διακινητών

Νέες καραβιές με δεκάδες μετανάστες εντοπίστηκαν και διεσώθησαν χθες στους Καλούς Λιμένες, ενώ συνελήφθησαν και τρία άτομα, ένας 18χρονος και δύο 46χρονοι από το Σουδάν, σε διαφορετικά περιστατικά σε Ηράκλειο και Γαύδο, για διακίνηση των διασωθέντων.

Όπως γνωστοποίησε το Λιμενικό:

«Τις μεσημβρινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή των Καλών Λιμένων για την ύπαρξη αλλοδαπών στην ξηρά, στη παραλία Αγιοφάραγγο του δήμου Φαιστού. Στο σημείο μετέβησαν στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπου εντόπισαν 42 αλλοδαπούς (37 άνδρες και 5 ανήλικοι), οι οποίοι μεταφέρθηκαν με λεωφορείο, συνοδεία στελεχών του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών (Κ.Ε.Α.) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου και του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού, στο λιμάνι του Ηρακλείου. Κατά τη διενεργούμενη προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, αναγνωρίστηκε ένας 18χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Σουδάν) ως ο διακινητής των υπολοίπων και συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 «Παράνομη είσοδος στη χώρα», του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 «Διευκόλυνση» και του άρθρου 306 Π.Κ. «Έκθεση». Σύμφωνα με τους διασωθέντες, εκκίνησαν τις πρώτες πρωινές ώρες την 23.10.25 από το Τομπρούκ της Λιβύης, καταβάλλοντας για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα 12.000 δηνάρια Λιβύης».

Επίσης, αναφορικά με τον εντοπισμό 87 αλλοδαπών στη Γαύδο τις μεσημβρινές ώρες την 22.10.25, όπως ανακοίνωσε το Λιμενικό «συνελήφθη ένας 41χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Αιγύπτου), ο οποίος αναγνωρίστηκε από τους υπόλοιπους ως ο διακινητής που τους μετέφερε από το Τομπρούκ της Λιβύης στην Ελλάδα έναντι χρηματικής αμοιβής. Ο 41χρονος συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 «Παράνομη είσοδος στη χώρα», του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 «Διευκόλυνση» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.5079/2023 και του άρθρου 306 του Π.Κ. «Έκθεση». Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων».

Τέλος, σημειώνεται ότι «τις πρωινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή των Καλών Λιμένων για την ύπαρξη αλλοδαπών στην ξηρά, στη παραλία των Καλών Λιμένων. Στο σημείο μετέβησαν στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπου εντόπισαν 27 αλλοδαπούς (18 άνδρες, 3 γυναίκες και 6 ανήλικοι), οι οποίοι μεταφέρθηκαν με λεωφορείο, συνοδεία στελεχών του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών (Κ.Ε.Α.) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου και του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού, στο λιμάνι του Ηρακλείου. Κατά τη διενεργούμενη προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, αναγνωρίστηκε ένας 46χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Σουδάν) ως ο διακινητής των υπολοίπων και συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 «Παράνομη είσοδος στη χώρα», του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 «Διευκόλυνση» και του άρθρου 306 Π.Κ. «Έκθεση». Σύμφωνα με τους διασωθέντες, εκκίνησαν τις πρώτες πρωινές ώρες την 23.10.25 από το Τομπρούκ της Λιβύης, καταβάλλοντας για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα 4.500 λίρες Σουδάν και 15.000 δηνάρια Λιβύης. Η λέμβος μεταφοράς των αλλοδαπών καταστράφηκε, ενώ ο εξωλέμβιος κινητήρας της κατασχέθηκε».

