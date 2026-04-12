Κρήτη: Νέες καραβιές με μετανάστες

Νέες καραβιές με μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Κρήτης.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν τρεις ξεχωριστές επιχειρήσεις για τη διάσωση συνολικά 94 μεταναστών τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής του Πάσχα ανοιχτά των Καλών Λιμένων.

Στην πρώτη περίπτωση, εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 37 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβο, περίπου 44 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Ακολούθησε δεύτερη επιχείρηση στην ίδια θαλάσσια περιοχή, όπου εντοπίστηκαν ακόμη 22 αλλοδαποί που επέβαιναν επίσης σε λέμβο. Η διάσωση πραγματοποιήθηκε από ναυαγοσωστικό σκάφος, με τη συνδρομή drone της Frontex.

Στην τρίτη περίπτωση εντοπίστηκαν βάρκα επίσης νότια των Καλών Λιμένων 35 μετανάστες.