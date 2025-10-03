menu
Κρήτη: Μυκητολογικές προσβολές ελαιοκάρπου – Συστάσεις προς τους παραγωγούς

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Σε ανακοίνωση της Γενικής Διεύθυνσης Πρωτογενή Τομέα που υπογράφει ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Κωνσταντίνος Φωτάκης, αναφέρεται σε μυκητολογικές προσβολές που έχουν εμφανιστεί σε ελαιώνες.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο του αναπτυξιακού της ρόλου και συγκεκριμένα της ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα έχει συγκροτήσει την επιστημονική-συμβουλευτική επιτροπή για θέματα φυτοπροστασίας. Στην εν λόγω επιτροπή συμμετέχουν τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα του νησιού με σκοπό την παροχή εξειδικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα φυτοπροστασίας της Περιφέρειας.
Στο πλαίσιο αυτό ενημερώνουμε τους ελαιοπαραγωγούς του νησιού, ότι το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με τις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ έχει εντοπίσει από τα μέσα Σεπτεμβρίου αρχόμενες μυκητολογικές προσβολές του ελαιοκάρπου σε ελαιώνες του Ν. Χανίων και ειδικότερα στις περιοχές Γραμβούσα, Παλαιά Ρούματα και Βρύσσες Πλατανιά. Από τα αποτελέσματα εργαστηριακών αναλύσεων σε αντιπροσωπευτικά δείγματα ελαιοκάρπου που προσκομίστηκαν στο εργαστήριο Βιοτεχνολογικών Εφαρμογών και Φυτοπροστασίας του ΕΛΜΕΠΑ, βρέθηκαν σε υψηλή συχνότητα τα γένη μυκήτων Botryosphaeria, Pseudocercospora και Fusarium, ενώ σε μικρότερο ποσοστό διαπιστώθηκαν και άλλα γένη μυκήτων (π.χ. Cladosporium, Alternaria, Stemphyllium) που προσβάλλουν των ελαιόκαρπο.

Προκειμένου να αποφευχθούν περεταίρω μολύνσεις, καθώς ακολουθήσουν υγρές-βροχερές ημέρες, συστήνεται στους παραγωγούς:

• Να εποπτεύουν συστηματικά τα δένδρα τους για διαπίστωση τυχόν προσβολών στον ελαιόκαρπο και να προσκομίζουν δείγματα στα αρμόδια γραφεία-υπηρεσίες.

• Όπου απαιτείται, να προβούν στην εφαρμογή κατάλληλών – εγκεκριμένων σκευασμάτων, σύμφωνα πάντα με τις Γεωργικές Προειδοποιήσεις του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου, ιδιαίτερα εάν σκοπεύουν να συγκομίσουν όψιμα. Η εκτίμηση του είδους και της έντασης της ασθένειας θα πρέπει να γίνεται από τον επιβλέποντα γεωπόνο, προκειμένου να δοθούν οι ορθές πρακτικές αντιμετώπισης. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζεται η ποσότητα του σκευάσματος όπως ορίζεται από την ετικέτα ώστε να μην γίνεται υπερ-δοσολόγηση και τηρείται πιστά το διάστημα τελευταίας επέμβασης έως τη συγκομιδή, διαφορετικά υπάρχει πιθανότητά να ανιχνευτούν υπολείμματα στο προϊόν.
• Σε περίπτωση αυξημένων προσβολών, να προβούν σε έγκαιρη ελαιοσυγκομιδή ώστε να μετριαστούν οι απώλειες.

Η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με την επιστημονική-συμβουλευτική επιτροπή για θέματα φυτοπροστασίας θα προβαίνει σε τακτά χρονικά διαστήματα και όποτε το επιβάλλουν οι συνθήκες στην έκδοση σχετικών ενημερωτικών δελτίων»

