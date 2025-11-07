Κρήτη: Με τη συμμετοχή άνω των 5.000 παιδιών και ενηλίκων ολοκληρώθηκε το 2ο φεστιβάλ πρόληψης

Με απόλυτη επιτυχία και τη συμμετοχή άνω των 5.000 παιδιών και ενηλίκων ολοκληρώθηκε το 2ο Φεστιβάλ Πρόληψης της Περιφέρειας Κρήτης, που πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «ένα διήμερο γεμάτο δράσεις ενημέρωσης, εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματικές δραστηριότητες, με σκοπό την ανάδειξη της πρόληψης ως στάση ζωής και θεμέλιο μιας υγιούς κοινωνίας.

Στο χαιρετισμό του, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κρήτης, Γιώργος Πιτσούλης, αφού ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη για τη στήριξή του, παρουσία Αντιπεριφερειαρχών, και εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης, τόνισε πως η πρόληψη αποτελεί στάση ζωής και το σημαντικότερο «εργαλείο» για την ανθρώπινη προστασία και ευρύτερα του κοινωνικού συνόλου.

«Στην Περιφέρεια Κρήτης», ανέφερε ο κ. Πιτσούλης, «σχεδιάζουμε και υλοποιούμε δράσεις που βασίζονται στην επιστημονική γνώση, την καινοτομία και τη συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα και τους εθελοντές, με στόχο μια κοινωνία πιο ενημερωμένη, υγιή και ανθεκτική».

Ο κ. Πιτσούλης αναφέρθηκε στα αποτελέσματα της μελέτης της Περιφέρειας Κρήτης για τον εθισμό των νέων στο διαδίκτυο, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Διευθυντή τομέα Κοινωνικής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης Μανώλη Συμβουλάκη, σημειώνοντας ότι τα ευρήματα θα αποτελέσουν οδηγό για τον σχεδιασμό πολιτικών πρόληψης και περιορισμού του φαινομένου. Επισήμανε επίσης τη σημασία του νέου προγράμματος «Υποστηρίζοντας την Εφηβεία», με επιστημονικά υπεύθυνους την Καθηγήτρια Ψυχιατρικής της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης Μαρία Μπάστα και τον Παιδοψυχίατρο Γιώργο Σαμιωτάκη, που στοχεύει στην ψυχική ενδυνάμωση των εφήβων και την υποστήριξη των οικογενειών τους.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο πρόγραμμα «ΖΩΗ», το οποίο διακρίθηκε στα Βραβεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης 2024, στην κατηγορία «Υγεία – Εργασία και Κοινωνικές Υποθέσεις» για τη συμβολή του στην προαγωγή της πρόληψης, την εκπαίδευση στη χρήση απινιδωτών και την παροχή πρώτων βοηθειών.

Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης ευχαρίστησε θερμά την Επιστημονική Υπεύθυνη του Προγράμματος, Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και επικεφαλής του Εργαστηρίου Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης Αλεξάνδρα Παπαϊωάννου όπως επίσης τον επικεφαλής του Κέντρου Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας του ΙΤΕ (CeHA), Δημήτρη Κατεχάκη αλλά και όλες τις εθελοντικές ομάδες και συνεργάτες που συνέβαλαν στην επιτυχία του έργου.

Από την πλευρά του, ο κ. Κατεχάκης παρουσίασε την αναβαθμισμένη ηλεκτρονική εφαρμογή του Προγράμματος «ΖΩΗ» και τη νέα πλατφόρμα «ΔΙΧΤΥ», μέσω της οποίας ιδιώτες και επιχειρήσεις μπορούν να καταχωρούν απινιδωτές, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το δίκτυο διάσωσης και πρόληψης στην Κρήτη.

Ιδιαίτερα συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης, όταν τιμήθηκαν από την Περιφέρεια Κρήτης φορείς, εθελοντικές ομάδες και πολίτες που με το έργο και την προσφορά τους κάνουν πράξη το μήνυμα της πρόληψης και της αλληλεγγύης.

Τιμητικές διακρίσεις απονεμήθηκαν:

• στον Πρόεδρο της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, Θανάση Δεβλιώτη, από την Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, Σοφία Σχίζα

• στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό – Παράρτημα Ηρακλείου, από τον Πρύτανη του ΕΛΜΕΠΑ, Νίκο Κατσαράκη

• στην Ελληνική Ομάδα Διάσωσης – Παράρτημα Χανίων, από τον εκπρόσωπο του Αρχιεπισκόπου Κρήτης, Πανοσιολογιότατο αρχιμανδρίτη πατέρα Κύριλλο Χριστοφή

• στην Ελληνική Ομάδα Διάσωσης – Παράρτημα Ηρακλείου, από τον επικεφαλής του CeHA/ΙΤΕ, Δημήτρη Κατεχάκη

• στην Ομάδα Διαχείρισης Ανθρωπιστικών Κρίσεων “ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ”, από τον Πρόεδρο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, Γιάννη Σμπώκο

• στην ΕΠΟΜΕΑ – Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών Χανίων, από τον Αντιδήμαρχο Υγείας του Δήμου Χερσονήσου, Γιώργο Μαστοράκη

• στην Εθελοντική Ομάδα “Φίλιος Ζεύς”, από τον Πρόεδρο της ΔΕΠΑΝΑΛ, Κώστα Βαρβεράκη

• στον Σύλλογο Εργαζομένων ΕΚΑΒ Χανίων, από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, Βαγγέλη Ζάχαρη

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η βράβευση της οικογένειας Γκερούση, η οποία, με μια πράξη βαθιάς ανθρωπιάς, δώρισαν δύο αυτόματους εξωτερικούς απινιδωτές στο δίκτυο του Προγράμματος «ΖΩΗ».

Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κρήτης, Γιώργος Πιτσούλης, παρέδωσε τη διάκριση εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη όλων, υπογραμμίζοντας πως «η δωρεά αυτή αποδεικνύει ότι η αλληλεγγύη δεν είναι απλώς μια λέξη, αλλά μια πράξη που σώζει ζωές».

Σε κλίμα φόρτισης βραβεύτηκαν επίσης οι Κατερίνα Χαλκιαδάκη, Μαρία Αλεξάκη και Μαρία Μακράκη, οι οποίες τη Μεγάλη Πέμπτη στην Τύλισο έσωσαν έναν συμπολίτη μας, χρησιμοποιώντας τον απινιδωτή της Περιφέρειας Κρήτης. Η βράβευση έγινε από την Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας και Επιστημονική Υπεύθυνη του Προγράμματος «ΖΩΗ», Αλεξάνδρα Παπαϊωάννου, και τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, Αλέξανδρο Πατριανάκο.

Η τελετή έναρξης έκλεισε με τη συμμετοχή της Παιδικής – Νεανικής Χορωδίας της Π.Ε. Ηρακλείου, υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Λένας Χατζηγεωργίου, που με τις φωνές και τη ζωντάνια των παιδιών μετέδωσαν αισιοδοξία, ελπίδα και δύναμη, θυμίζοντας σε όλους τη σημασία της συλλογικότητας και της πίστης στη ζωή.

Παράλληλα ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης ευχαρίστησε τους συνδιοργανωτές που ήταν ο Δήμος Ηρακλείου και η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, τις εθελοντικές ομάδες-οργανώσεις, την Τροχαία Ηρακλείου, τη Δημοτική Αστυνομία Ηρακλείου, για τη συμβολή τους στην ασφαλή και ομαλή διεξαγωγή του Φεστιβάλ, επισημαίνοντας ότι η επιτυχία του οφείλεται στη συνεργασία όλων των φορέων, των εθελοντών και της τοπικής κοινωνίας.

Η Περιφέρεια Κρήτης συνεχίζει να επενδύει στην πρόληψη, στην ενημέρωση και στην ανθρώπινη ζωή — γιατί η πρόληψη δεν είναι απλώς μια πράξη ευθύνης, αλλά η μεγαλύτερη πράξη αγάπης προς το μέλλον»