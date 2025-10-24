Κρήτη: Κρατούμενος κατείχε ναρκωτικές ουσίες

Συνελήφθη προχθές στο Ηράκλειο, 51χρονος κρατούμενος κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ «από Σωφρονιστικούς Υπάλληλους Καταστήματος Κράτησης στο Ηράκλειο διαπιστώθηκε ότι ο 51χρονος, ο οποίος ήταν κρατούμενος στο εν λόγω Σωφρονιστικό Καταστημα, κατείχε συσκευασίες με ποσότητες ναρκωτικών ουσιών τις οποίες απέβαλε από τον οργανισμό του. Συγκεκριμένα κατασχέθηκαν μια συσκευασία με 10,6 γραμμάρια ηρωίνη και πέντε συσκευασίες με συνολική ποσότητα 46,8 γραμμαρίων μεθαμφεταμίνης.

Προανάκριση διενεργείται από Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου».