Κρήτη: Κινητοποιήσεις για τους μηχανικούς του δημοσίου

Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι μηχανικοί του δημοσίου και στην Κρήτη που διαμαρτύρονται, μεταξύ άλλων, για τους χαμηλούς μισθούς και την υποστελέχωση των Πολεοδομιών.

Σε συνέντευξη Τύπου στην Υπηρεσία Δόμησης Χανίων τονίστηκε από τους εκπροσώπους της Ενωσης Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων ότι μόνο ισχυρές και πλήρως λειτουργικές Δημόσιες Τεχνικές Υπηρεσίες μπορούν να υπηρετήσουν το δημόσιο συμφέρον.

Οι ίδιοι ανέφεραν ότι οι κινητοποιήσεις τους αφορούν:

1. Απεργία – Αποχή από τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025, από τις συνεδριάσεις των ορισμένων με αποφάσεις των αναθετουσών αρχών οργάνων διενέργειας διαγωνισμών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση συμβάσεων έργων, μελετών, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, τις επιτροπές παραλαβής συμβάσεων έργων και υπηρεσιών και παρακολούθησης συμβάσεων προμηθειών, τις συνεδριάσεις των Τεχνικών Συμβουλίων Δημοσίων έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων, των επιτροπών παρακολούθησης επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, το πληροφοριακό σύστημα του e-adeies, τον έλεγχο και επιβολή προστίμων, αυτοψίες αυθαιρέτων και επικινδύνων κατασκευών κτλ.

2. Πανελλαδική Στάση Εργασίας την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025 από τις 11:00 έως τη λήξη του ωραρίου, με συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στις 12μμ.