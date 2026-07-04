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Σάββατο, 4 Ιουλίου, 2026
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Κρήτη: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Κυριακή – Επιφυλακή στην Πυροσβεστική

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Σε επιφυλακή βρίσκονται οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας και σε ετοιμότητα η Πυροσβεστική καθώς, όπως γνωστοποίησε η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με τον ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για την Κυριακή 5 Ιουλίου 2026 η κατηγορία Κινδύνου Πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη, είναι κατηγορίας κινδύνου 4 (πολύ υψηλός).
Όλες οι Υπηρεσίες και τα Τεχνικά Μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας στις ανωτέρω περιοχές έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εν όψει του επαπειλούμενου κινδύνου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της αρ. 9/24 Πυροσβεστικής Διάταξης, απαγορεύεται:
• η καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών, χορτολιβαδικών εκτάσεων, βοσκότοπων, κ.λπ.
• η χρήσης πυρός στην ύπαιθρο για οποιαδήποτε εκδήλωση (θρησκευτική, πολιτιστική, ψυχαγωγική, κινηματογραφικών παραγωγών, κ.λπ.)
• το κάπνισμα σε κυψέλες μελισσών,
• η εκτέλεση θερμών εργασιών (συγκόλληση, τροχός κοπής, κ.ά.),
• η χρήση υπαίθριων ψησταριών οποιουδήποτε καυσίμου,
• η χρήση αερομεταφερόμενων ιπτάμενων φαναριών ή αερόστατων (Sky Lanterns),
• η χρήσης ειδών πυροτεχνίας, όπως και
• η διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία προσώπων & οχημάτων, ως εξής:

Για την Π.Ε. Ηρακλείου:
1. Δάσος Σύμης, Δήμου Βιάννου
2. Δάσος Ρούβα – Ζαρού, Δήμου Γόρτυνας και Δήμου Φαιστού
3. Δάσος Κουδουμά, Δήμου Γόρτυνας
4. Δάσος Κέρης, Δήμου Μαλεβιζίου
5. Δάσος Φουρνί, Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων
6. Δάσος Γιούχτα, Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων
7. Δάσος Επανωσήφη, Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων
Για την Π.Ε. Λασιθίου:
1. Αζιλακόδασος, Δήμου Αγίου Νικολάου
2. Δάσος Βαθύ, Δήμου Αγίου Νικολάου
3. Δάσος Θρυπτής, Δήμου Ιεράπετρας
4. Δάσος Καλού Χωριού, Δήμου Αγίου Νικολάου & Μεσελέρων, Δήμου Ιεράπετρας
5. Δάσος Σελάκανου, Δήμου Ιεράπετρας
6. Κυπαρισσόδασος Κριτσάς, Δήμου Αγίου Νικολάου
7. Δάσος Κρούστα, Δήμου Αγίου Νικολάου
8. Φοινικόδασος Βάι, Δήμου Σητείας (καθημερινά 22:00 – 06:00)
Για την Π.Ε. Ρεθύμνου:
1. Περιαστικά δάση Ευλιγιά – Προφ.Ηλία – Αγίου Ιωάννη, Δήμου Ρεθύμνης
2. Αναδασωτέα περιοχή νοτίως της Ιεράς Μονής Αρκαδίου, Δήμου Ρεθύμνης
3. Αλσίλιο περιοχής Παράδεισου Αρμένων, Δήμου Ρεθύμνης
4. Φαράγγι Μύλων, Δήμου Ρεθύμνης
5. Περιαστικό δάσος Κισσού, Δήμου Αγίου Βασιλείου
6. Περιαστικό δάσος Αγκουσελιανών, Δήμου Αγίου Βασιλείου
7. Περιαστικό δάσος Αγ. Ιωάννου, Δήμου Αγίου Βασιλείου
8. Η περιοχή νοτίως του εποπτευόμενου από τον ΟΦΥΠΕΚΑ & τον Δήμο Αγίου Βασιλείου τμήματος του ποταμού Κουρταλιώτη, έως και την εκβολή, εξαιρουμένου του αμμώδους τμήματος της παραλίας.
9. Φαράγγι Μαργαριτών, Δήμου Μυλοποτάμου
10. Φαράγγι Αγίου Αντωνίου Πατσού, Δήμου Αμαρίου
Για την Π.Ε. Χανίων:
1. Ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4 Μπάλος Φαλάσαρνα, Δήμου Κισσάμου
2. Ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4 Κριός – Ελαφονήσι, Δήμου Καντάνου Σελίνου
3. Ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4 Σούγια – Γυαλισκάρι, Δήμου Καντάνου Σελίνου
4. Ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4 Σούγια – Αγία Ρουμέλη, Δήμων Καντάνου Σελίνου & Σφακίων
5. Πάρκο ανεμόμυλων Καθιανά, Δήμου Χανίων
6. Δάσος Πρεβαντόριου – Πεύκων, Δήμου Χανίων
7. Περιαστικό Δάσος Άγιος Ματθαίος, Δήμου Χανίων
8. Δάσος Άγιου Ιωάννη, Δήμου Γαύδου
9. Δάσος Κόρφου, Δήμου Γαύδου

Τα όρια των παραπάνω περιοχών στις οποίες ισχύει το μέτρο της απαγόρευσης, απεικονίζονται σε σχετικούς χάρτες που συντάχθηκαν σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Δασών Κρήτης και αναρτώνται: https://www.crete.gov.gr/chartes-politikis-prostasias/
Εξαιρούνται της απαγόρευσης τα πρόσωπα που κατοικούν ή εργάζονται στις περιοχές που αποφασίστηκε η εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης.
Με την επιφύλαξη διατάξεων που προβλέπουν αυστηρότερες κυρώσεις στους παραβάτες των ανωτέρω, επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα και κοινοποιούνται οι παραβάσεις στην αδειοδοτούσα Αρχή για τυχόν δικές της περαιτέρω ενέργειες (π.χ. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής).
Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γ.Γ.Π.Π.: https://civilprotection.gov.gr/xartis
Οδηγίες προστασίας: https://www.civilprotection.gr/el/dasikes-pyrkagies
Τηλέφωνα Έκτακτης Ανάγκης:
199  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
112  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
1591 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
100  ΕΛΑΣ
108  ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
166 ΕΚΑΒ

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