Κρήτη: Κατήγγειλαν τον θείο τους για σεξουαλική κακοποίηση

Ως τον άνθρωπο που τις είχε κακοποιήσει σεξουαλικά πριν από χρόνια, όταν ακόμα εκείνες ήταν μαθήτριες των τελευταίων τάξεων του δημοτικού, κατήγγειλαν τον θείο τους δύο νεαρές κοπέλες.

Όπως μεταδίδει το cretalive.gr, για τις επίμαχες καταγγελίες, που έγιναν σε αστυνομική Αρχή εκτός Κρήτης, είχε διαταχθεί η διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας και το τελευταίο 24ωρο υπήρξαν εξελίξεις καθώς αστυνομικοί της Ασφάλειας Ηρακλείου προχώρησαν στην σύλληψη του θείου στο πλαίσιο του αυτοφώρου για ένα μαχαίρι. Για το συγκεκριμένο αδίκημα που είναι πλημμέλημα ο εν λόγω κρητικός παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, ωστόσο για το θέμα των βαρύτατων καταγγελιών περί σεξουαλικής κακοποίησης, οι πληροφορίες του Cretalive.gr αναφέρουν ότι εκδόθηκε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης.

Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο θείος αρνείται τα όσα του προσάπτουν οι δύο νεαρές κοπέλες, δεν έχουν γίνει όμως περαιτέρω γνωστοί οι ισχυρισμοί που προβάλλει.