menu
18.3 C
Chania
Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Κρήτη: Κάθειρξη 6 ετών σε 54χρονο – Πυροβόλησε δύο 17χρονους σε μποστάνι

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Συνολική ποινή κάθειρξης 6 ετών και δύο μηνών, με την έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη, επιβλήθηκε σε 54χρονο ο οποίος πυροβόλησε το 2018 δύο 17χρονους σε μποστάνι στο Ηράκλειο.

Η υπόθεση εκδικάστηκε στο ΜΟΔ Κρήτης.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ηρακλειώτικης ιστοσελίδας: cretalive, τον Αύγουστο του 2018 είχε πυροβολήσει με καραμπίνα κατά δύο Κρητικών, ανήλικων τότε, που είχαν «εισβάλλει» στο μποστάνι του μεταμεσονύκτιες ώρες. Τα σκάγια είχαν τραυματίσει τους δύο 17χρονους (ο ένας είχε τραυματιστεί στο μάτι και ο άλλος στην περιοχή του λαιμού).

Ο ιδιοκτήτης του μποστανιού είχε βρεθεί αντιμέτωπος με τη βαρύτατη κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή και μάλιστα είχε προφυλακιστεί. Πολλοί ήταν εκείνοι που επέκριναν την πράξη του κατηγορούμενου, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι δυνατόν για δύο καρπούζια, να φθάνει στο σημείο να πυροβολεί.

Aπό την πλευρά του εξ αρχής είχε προβληθεί ο ισχυρισμός ότι το κίνητρο των δύο νεαρών δεν ήταν «να κλέψουν πάνω στη μέθη τους ένα-δύο καρπούζια», αλλά να καταστρέψουν εκδικητικά το μποστάνι του και την σοδειά του, γι’ αυτό και το «όργωσαν» με το αυτοκίνητο, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση.

Δύο ημέρες πριν το αιματηρό περιστατικό ο γιος του ιδιοκτήτη, επιστρέφοντας από νυκτερινή έξοδο, αντιλήφθηκε δύο άτομα να τρέχουν από το μποστάνι τους και να επιβιβάζονται σε επιβατηγό. Την επόμενη ημέρα, έκαναν με τον πατέρα τους τη δική τους έρευνα, βρήκαν σε ποιον ανήκει το αυτοκίνητο και απευθύνθηκαν για συστάσεις στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα.

Λόγω των απανωτών κλοπών, τη μοιραία νύχτα ο ιδιοκτήτης διανυκτέρευσε στο μποστάνι του με συνέπεια το «εκρηκτικό» τετ-α-τετ με τους δύο νεαρούς.

Σχεδόν 7,5 χρόνια από το συμβάν, η υπόθεση εκδικάστηκε στο ΜΟΔ Ηρακλείου που έκρινε ένοχο τον 54χρονο, σήμερα, άνδρα, για την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή. Στον κατηγορούμενο, σύμφωνα με τον δικηγόρο του κ. Γιώργο Κοκοσάλη, αναγνωρίστηκε τόσο το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου όσο και ότι ωθήθηκε στην πράξη λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς των παθόντων. Του επιβλήθηκε συνολική ποινή κάθειρξης 6 ετών και δύο μηνών, με την έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum