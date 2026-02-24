Κρήτη: Κάθειρξη 6 ετών σε 54χρονο – Πυροβόλησε δύο 17χρονους σε μποστάνι

Συνολική ποινή κάθειρξης 6 ετών και δύο μηνών, με την έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη, επιβλήθηκε σε 54χρονο ο οποίος πυροβόλησε το 2018 δύο 17χρονους σε μποστάνι στο Ηράκλειο.

Η υπόθεση εκδικάστηκε στο ΜΟΔ Κρήτης.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ηρακλειώτικης ιστοσελίδας: cretalive, τον Αύγουστο του 2018 είχε πυροβολήσει με καραμπίνα κατά δύο Κρητικών, ανήλικων τότε, που είχαν «εισβάλλει» στο μποστάνι του μεταμεσονύκτιες ώρες. Τα σκάγια είχαν τραυματίσει τους δύο 17χρονους (ο ένας είχε τραυματιστεί στο μάτι και ο άλλος στην περιοχή του λαιμού).

Ο ιδιοκτήτης του μποστανιού είχε βρεθεί αντιμέτωπος με τη βαρύτατη κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή και μάλιστα είχε προφυλακιστεί. Πολλοί ήταν εκείνοι που επέκριναν την πράξη του κατηγορούμενου, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι δυνατόν για δύο καρπούζια, να φθάνει στο σημείο να πυροβολεί.

Aπό την πλευρά του εξ αρχής είχε προβληθεί ο ισχυρισμός ότι το κίνητρο των δύο νεαρών δεν ήταν «να κλέψουν πάνω στη μέθη τους ένα-δύο καρπούζια», αλλά να καταστρέψουν εκδικητικά το μποστάνι του και την σοδειά του, γι’ αυτό και το «όργωσαν» με το αυτοκίνητο, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση.

Δύο ημέρες πριν το αιματηρό περιστατικό ο γιος του ιδιοκτήτη, επιστρέφοντας από νυκτερινή έξοδο, αντιλήφθηκε δύο άτομα να τρέχουν από το μποστάνι τους και να επιβιβάζονται σε επιβατηγό. Την επόμενη ημέρα, έκαναν με τον πατέρα τους τη δική τους έρευνα, βρήκαν σε ποιον ανήκει το αυτοκίνητο και απευθύνθηκαν για συστάσεις στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα.

Λόγω των απανωτών κλοπών, τη μοιραία νύχτα ο ιδιοκτήτης διανυκτέρευσε στο μποστάνι του με συνέπεια το «εκρηκτικό» τετ-α-τετ με τους δύο νεαρούς.

Σχεδόν 7,5 χρόνια από το συμβάν, η υπόθεση εκδικάστηκε στο ΜΟΔ Ηρακλείου που έκρινε ένοχο τον 54χρονο, σήμερα, άνδρα, για την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή. Στον κατηγορούμενο, σύμφωνα με τον δικηγόρο του κ. Γιώργο Κοκοσάλη, αναγνωρίστηκε τόσο το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου όσο και ότι ωθήθηκε στην πράξη λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς των παθόντων. Του επιβλήθηκε συνολική ποινή κάθειρξης 6 ετών και δύο μηνών, με την έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη.