menu
22.8 C
Chania
Σάββατο, 25 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Κρήτη: Κατασχέθηκαν σχεδόν 15 κιλά κάνναβη – Ένας ανήλικος στους συλληφθέντες (φωτ.)

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Τέσσερα άτομα, μεταξύ αυτών και ανήλικος, συνελήφθησαν για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στο Ρέθυμνο και συγκεκριμένα σε περιοχή του Δήμου Αμαρίου, μετά από συντονισμένες δράσεις των αστυνομικών αρχών, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν σχεδόν 15 κιλά ακατέργαστη κάνναβη, καθώς και κυνηγετικό όπλο, φυσίγγια και δενδρύλλια κάνναβης και όχημα.

Όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ:

«Ολοκληρώθηκε χθες (24.10.2025) συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση η οποία πραγματοποιήθηκε σε περιοχή του Δήμου Αμαρίου, με αποτέλεσμα τη σύλληψη τεσσάρων (4) ημεδαπών ηλικίας 37, 25, 25, και 17 ετών κατηγορούμενοι για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Επιπλέον σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 49χρονης ημεδαπή για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων για την καταπολέμηση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών που περιήλθαν στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, ότι οι ημεδαποί δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, απόκρυψη και διακίνηση ποσοτήτων κάνναβης, χθες (24.10.2025) οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Ρεθύμνου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν ο 37χρονος με τον ένα 25χρονος και στη συνέχεια εντοπίστηκαν και ο έτερος 25χρονος με τον 17χρονο να επιβαίνουν σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, εξωτερικούς χώρους και στο όχημα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

-13 κιλά και -927- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,
-2- δενδρύλλια κάνναβης,
κυνηγετικό όπλο
-67- φυσίγγια
-6- κινητά τηλέφωνα

Όχημα κατασχέθηκε ως μέσω μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum